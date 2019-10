Passeggiata in bicicletta da Conca D’Oro a Ponte Milvio

Domenica 20 ottobre 2019, l’associazione di promozione sociale Gli Amici Di Conca D’Oro – APS ha organizzato un evento gratuito ed aperto a tutti di passeggiata di bicicletta partendo da via Val D’Ala 19, all’entrata del parco fino ad arrivare a Ponte Milvio utilizzando per gran parte del percorso la pista ciclabile presente durante il tragitto.

L’iniziativa vuole essere l’inizio di una nuova serie di uscite in bicicletta per far conoscere alle persone le varie ciclabili presenti a Roma, ma soprattutto come il quartiere Conca D’Oro si presta bene nell’uso della bicicletta visto che si collega facilmente ad altre ciclabili.

Tutto il tragitto è in sicurezza, quindi su sede protetta e facilmente percorribile quindi all’iniziativa possono partecipare anche le famiglie con i loro bambini (biciclette però senza rotelle) con il solo requisito di voglia di divertirsi e stare insieme.

L’appuntamento è fissato per questa domenica, ore 10.00 ma si consiglia di venire qualche minuto prima in via Val D’Ala 19.

Per maggiori informazioni ed altro visitate il sito dell’associazione http://concadororoma.blogspot.com

Emanuele Mattei