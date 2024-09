Per i 30 anni dello studio dell’avv. Francesco Figliomeni

Alessandro Moriconi ed io non abbiamo potuto partecipare per impegni alla Festa dei 30 anni di attività (1994 – 2024) – ovviamente onorata – dello studio legale dell’amico Francesco Figliomeni svoltasi recentemente. Quindi gli giungano a lui ed ai suoi validi collaboratori le nostre felicitazioni ed altrettanto facciamo a nome della redazione tutta di Abitare A.

Personalmente sento di dover testimoniare, a proposito dell’avv. Figliomeni, la sua coerenza indefettibile nello svolgimento della sua attività lavorativa e del suo impegno sociale mai venuto meno in tutti questi anni che lo hanno visto operare sia in politica e sia, soprattutto nell’associazione da lui fondata – la Planet, molto radicata nel tessuto di Centocelle e non solo e di cui potete trovare numerose tracce semplicemente digitando “Francesco Figliomeni” oppure “Planet onlus” nel motore di ricerca di Abitare a Roma.

Personalmente ho fatto la conoscenza di Francesco, diventandone amico, nel momento dei suoi primi anni di attività a Centocelle. Ricordo l’imressione positiva che ne ricavai fin dal nostro primo incontro nel suo studio legale in via dei Castani 82.

L’Avvocato Figliomeni originario di Siderno consegue la Laurea già nel 1991 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” di Roma, e dopo tre anni viene iscritto nell’Ordine degli avvocati della capitale romana. Diventa in seguito componente dell’Organismo di mediazione forense di Roma. Matura una ampia esperienza nel settore assistenziale legale con finalità sociali. La sua azione professionale nel contesto legale viene svolta nel pieno rispetto della deontologia ed improntando tutto sull’utilità sociale. Insieme al suo team, dedica molta attenzione allo studio ed all’aggiornamento su problematiche di interesse sociale, sulle normative che costituiscono spesso soluzioni e che però vanno studiate ed applicate.

Si è dedicato alla politica per passione e per il forte senso di responsabilità sin dalla sua giovinezza. La sua attività è stata caratterizzata da una serie di successi e di impegni portati avanti proficuamente nella capitale. Consigliere comunale a supporto del candidato sindaco Giorgia Meloni venne eletto con un consenso amplissimo nel 2016. Ha ricoperto anche la carica di vice presidente dell’Assemblea capitolina. In precedenza per sette anni Francesco Figliomeni ha profuso il suo impegno nel VII (ora V) Municipio della Capitale con la carica di Presidente della Commissione Trasparenza per poi ricoprire nel 2012, il ruolo di Assessore alle Politiche Sociali e del Lavoro del Comune di Civitavecchia. Ha dedicato molte energie nel settore associazionistico apportando concrete iniziative di aggregazione socio-culturale nel contesto della cultura, dello sport e della socialità in generale. Attualmente è responsabile nazionale politiche sociali di Fratelli d’Italia, unico partito che si può permettere di dire ciò che pensa e che rappresenta la migliore tradizione della destra italiana attualizzata ai tempi correnti.

Al di là del suo nutrito curriculum concludendo questo articolo tengo a sottolineare un aspetto molto apprezzato: la sua cordiale disponibilità in ogni contesto, sociale, culturale e politico. Una qualità molto rara che Francesco Figliomeni associa spesso ad un ammirevole equilibrio nel rapportarsi ai suoi interlocutori, a prescindere dalla loro appartenenza in ogni campo.

Di nuovo auguri a lui e alla sua ammirevole compagine.

