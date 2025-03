Per i romani arriva il contributo per i “nasoni”

I romani pagheranno di più per l’acqua. Non per quella che esce dai rubinetti di casa, ma per quella che sgorga senza sosta dalle fontanelle pubbliche, i celebri “nasoni” che dissetano la città.

A partire da quest’anno, in bolletta comparirà un nuovo contributo di 1,26 euro annui destinato alla manutenzione e all’ammodernamento delle circa 2.800 fontanelle di Roma e delle 200 casette dell’acqua sparse sul territorio.

Una decisione presa lo scorso dicembre dalla Conferenza dei Sindaci di Acea Ato2, che riunisce i 117 comuni dell’area metropolitana, Roma compresa.

Il voto che ha pesato di più è stato proprio quello della Capitale, guidata da Roberto Gualtieri, che insieme al delegato Sanna ha dato il via libera alla nuova misura.

Chi pagherà il conto?

La novità, resa pubblica solo ieri, permetterà di raccogliere circa tre milioni di euro all’anno. Ma se finora la manutenzione dell’acqua pubblica era finanziata anche dai Comuni, ora il costo ricadrà direttamente sui cittadini.

Un cambiamento che ha sollevato diverse perplessità, soprattutto tra chi ritiene che la gestione delle fontanelle debba rientrare nei servizi già coperti dal Comune.

Nasoni hi-tech e sprechi ridotti

Secondo Campidoglio e Acea, la decisione non porterà solo costi aggiuntivi, ma anche innovazione. Il piano prevede infatti la trasformazione di molte fontanelle in versioni “hi-tech”, con sistemi per il recupero dell’acqua in eccesso, che verrà riutilizzata per l’irrigazione pubblica.

Un modello già testato nelle nuove fontane di Piazza Pia e Piazza San Giovanni, che funzionano con un sistema di ricircolo per ridurre gli sprechi.

Ma c’è di più: la delibera dei sindaci apre alla possibilità che Acea possa gestire anche la manutenzione delle fontane storiche di Roma, a patto che vengano dotate dello stesso meccanismo di recupero dell’acqua.

Una scelta che punta a rendere la città più sostenibile, ma che lascia aperta una domanda: è giusto che siano i cittadini a coprire i costi di quello che un tempo era un servizio pubblico gratuito?

