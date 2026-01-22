Piani di Zona, Roma investe 60 milioni: “entro il 2027 cantieri in tutti i 24 quartieri”

Per decine di migliaia di famiglie romane, la fine dell’attesa passa dai cantieri. La Giunta capitolina ha approvato il progetto per Torresina 2, sbloccando oltre 4 milioni di euro complessivi: 2,8 milioni destinati alle opere di urbanizzazione primaria e 1,25 milioni per servizi pubblici.

Un intervento che si inserisce in un piano più ampio di completamento dei piani di zona, che nel solo 2025 ha già interessato Romanina, Colle Fiorito, Lunghezza e Massimina.

Il fondo per le periferie: 60 milioni recuperati

Alla base del programma c’è una manovra finanziaria che l’amministrazione definisce strutturale. Il cosiddetto “tesoretto” per le periferie ammonta a circa 60 milioni di euro, costruito attraverso tre canali principali:

Recupero dei crediti : circa 20 milioni mai versati dai consorzi dei piani di zona, di cui 5 già incassati.

Affrancazioni e trasformazioni : oltre 7,5 milioni di euro entrati nelle casse comunali nel biennio 2024-2025 grazie ai riscatti dei terreni.

Avanzi di bilancio: 34,8 milioni provenienti da esercizi precedenti.

Risorse che consentono ora di programmare interventi attesi da anni.

Il cambio di rotta: prima le opere, poi le case

La linea dell’Assessorato all’Urbanistica è netta: niente nuove edificazioni senza servizi. Le assegnazioni nei piani di zona incompleti sono state bloccate fino all’avvio delle infrastrutture necessarie.

Alcuni esempi:

Trigoria : stop alle nuove palazzine finché non partiranno le opere di urbanizzazione. Gli espropri delle aree necessarie sono in corso, con il piano di fattibilità atteso a breve.

Monte Stallonara : si procede solo dopo la realizzazione della vasca di laminazione di Astral e il completamento di via Elmas.

Servizi pubblici: allo studio un centro civico a Malafede; in consegna nuovi asili nido a Lunghezza e Borghesiana-Pantano.

Il cronoprogramma dei principali interventi

Torresina 2 : progetto approvato, avvio lavori previsto a metà 2026, conclusione entro il 2028.

Monte Stallonara : cantieri già aperti per viabilità e sicurezza idraulica.

La Storta : avviata la conferenza dei servizi per una nuova rotatoria Astral.

Trigoria e Massimina: procedure di esproprio in corso o in programmazione.

Veloccia: “Non solo strade e fogne”

«Per Torresina sono particolarmente soddisfatto – ha dichiarato l’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia – perché abbiamo vinto una battaglia legale contro chi non voleva pagare. L’obiettivo è affidare i lavori di tutti i 24 piani di zona ancora sospesi entro la fine del mandato, a metà 2027».

Un impegno che, secondo l’assessorato, non si limiterà alle infrastrutture di base: «Vogliamo verde pubblico, aree ludiche e spazi di aggregazione, non solo cemento. Il completamento del II PEEP deve restituire qualità urbana ai quartieri».

