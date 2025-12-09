Piazza del Campidoglio si illumina: acceso l’Albero della Pace

Si è svolta questo pomeriggio la cerimonia di accensione dell’Albero della Pace in Piazza del Campidoglio, alla presenza del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, della presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli e dei consiglieri capitolini.

L’iniziativa, promossa dalla Presidenza dell’Assemblea, vuole essere un messaggio di speranza lanciato da uno dei luoghi più iconici della città. Un momento simbolico per ricordare quanto la pace e la comunità siano valori condivisi da tutti.

La serata, condotta da Beppe Convertini, ha alternato momenti di intrattenimento e cultura: la comicità di Antonio Giuliani, l’esibizione della Banda della Polizia Locale di Roma Capitale e i piccoli artisti della Scuola Pincherle con l’Associazione I Cerchi Magici – Arvalia hanno animato Piazza del Campidoglio con musica e sorrisi.

Particolarmente emozionante il collegamento con l’associazione Salvamamme, per sostenere la raccolta di beni destinati alle famiglie in difficoltà, un gesto concreto che ha dato un valore ulteriore all’evento.

“Accendere l’Albero della Pace significa accendere un impegno collettivo – ha dichiarato la presidente dell’Assemblea capitolina, Svetlana Celli –. È un gesto semplice, ma profondissimo: ci ricorda che Roma cresce quando ciascuno si sente parte di una comunità che ascolta, accoglie e costruisce ponti. Quest’anno abbiamo lavorato per diffondere una cultura di pace attraverso progetti che hanno coinvolto scuole, università, associazioni e territori. Vedere oggi questa piazza così piena, illuminata da volti e sorrisi, ci conferma che la strada della pace è fatta di piccoli passi quotidiani, percorsi insieme”.

