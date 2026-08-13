Pistola, coltello, bisturi e spray: entra armato in un coffee shop, paura a Prati

Momenti di paura nella giornata di ieri mercoledì 12 agosto, nel cuore del quartiere Prati. Intorno alle 18, all’interno di un frequentato coffee shop in via Alessandro Farnese, l’inaspettata presenza di un uomo vistosamente armato ha fatto scattare l’allarme tra i clienti presenti, trasformando un normale pomeriggio d’agosto in un incubo.

Diversi avventori, notando la sagoma delle armi e l’atteggiamento molesto e sospetto del giovane, hanno subito chiamato il 112 chiedendo l’intervento urgente delle forze dell’ordine.

Il blitz e il materiale sequestrato

Nel giro di pochi minuti sono giunti sul posto i Carabinieri della Stazione Roma Prati, affiancati dai colleghi del Nucleo Operativo della Compagnia San Pietro. I militari sono riusciti a isolare e bloccare l’uomo prima che la situazione potesse degenerare.

L’uomo fermato è un cittadino ungherese di 29 anni, un senzatetto visibilmente in stato di alterazione e con probabili disagi psichici.

Sottoposto a perquisizione sul posto, il giovane è stato trovato in possesso di un piccolo arsenale da taglio e da sparo:

Una pistola ad aria compressa (priva di tappo rosso);

Un coltello a scatto e un bisturi di precisione;

Una bomboletta di spray al peperoncino urticante;

Un taccuino contenente schizzi e bozzetti rudimentali di ordigni esplosivi.

Denuncia per porto abusivo d’armi

Tutto il materiale rinvenuto nelle tasche del 29enne è stato immediatamente posto sotto sequestro giudiziario per le successive perizie.

Al termine delle operazioni di identificazione e formalizzazione degli atti in caserma, il giovane è stato deferito a piede libero alla Procura della Repubblica di Roma: l’accusa a suo carico è di porto abusivo di armi o di oggetti atti ad offendere.

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