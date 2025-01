PNRR, aggiornamento dello stato di attuazione

È stato presentato a Roma il Rapporto curato dalla Fondazione Ifel di Anci su Lo stato di attuazione del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR) ed il ruolo dei comuni.

Il convegno ha visto la partecipazione di rappresentanti delle amministrazioni centrali coinvolte nell’attuazione e monitoraggio del Pnrr, di Regioni e dei comuni.

Un’occasione per ragionare sul processo di trasformazione nel modo di lavorare innescato dalla gestione delle risorse del Pnrr che per i Comuni italiani ha significato l’attivazione di 65mila progetti e la gestione di 36 miliardi di finanziamento.

Roma Capitale è soggetto attuatore di 285 CUP PNRR corrispondenti a 277 progetti, per un importo complessivo di circa 1.150 miliardi di euro.

Nel corso della presentazione del rapporto, il sindaco Roberto Gualtieri ha sottolineato che nella Capitale “il Pnrr sta marciando e per ora tutti i principali traguardi intermedi e target sono stati rispettati. Anche le ultime due milestones europee intermedie fissate al 31.12.24 sono state rispettate”.

È stato raggiunto il 50% di avanzamento delle attività per 100 siti Caput Mundi. Tutte le gare d’appalto sono state aggiudicate. Il 100% degli interventi risulta avviato. Ad oggi, risultano avviati oltre 110 cantieri su 249 CUP che prevedono lavori.

Per conoscere, nello specifico, i progetti PNRR di cui è beneficiaria Roma Capitale, si può consultare la pagina dedicata del Dipartimento Pianificazione Strategica e PNRR che periodicamente aggiorna l’indice degli interventi.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.