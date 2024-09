Podistica 2007 Tor Tre Teste, per chi ama correre e non solo

Corri da poco tempo? Cerchi amici che si allenino con te e magari qualcuno in grado di darti qualche consiglio tecnico? Oppure sei un podista esperto e cerchi una società accogliente e bene organizzata?

Il gruppo sportivo Podistica 2007 Tor Tre Teste è in grado di offrirti ciò che desideri.

Troverai non solo una “Società” per poter correre, ma soprattutto un gruppo di amici dove il primo della squadra ha lo stesso valore dell’ultimo.

Nato a gennaio nell’anno 2007, dopo la fusione con l’Atletica del Parco nel 2014 ha sede presso l’impianto di atletica Antonio Nori in largo Serafino Cevasco. Presidente è Gian Rino Cocco.

La quota d’iscrizione questo anno sarà di €50 per gli uomini e €40 per le donne e comprende come al solito il tesseramento FIDAL, e dà diritto di usufruire dei servizi di segreteria come l’iscrizione alle gare, ritiro e consegna del pettorale e deposito borse per le gare di Società.

Si può pagare in sede o tramite bonifico intestato a: Podistica 2007 Tortreteste

codice IBAN IT43X0832739110000000001802

Le foto-documento di questo articolo sono state fatte appena dopo l’inaugurazione della Prenestina Bis 20 settembre 2015.

