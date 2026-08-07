Prati, fermato in scooter con hashish e 400 euro: denunciato un 21enne

A volte basta un semplice alt con la paletta a far crollare il castello di carta di chi spera di mimetizzarsi nel traffico del centro cittadino.

È andata esattamente così nel pomeriggio di ieri, giovedì 6 agosto, quando un banale accertamento stradale all’ombra delle Mura Vaticane si è trasformato nell’anticamera di una denuncia per spaccio di stupefacenti.

Protagonista della vicenda un 21enne italiano, la cui finta disinvoltura a bordo di uno scooter elettrico si è sgretolata nel volgere di pochi minuti sotto gli occhi degli agenti del I Gruppo Prati della Polizia Locale di Roma Capitale.

L’alt in via Germanico: niente documenti ma un portafoglio “gonfio”

La scena si consuma all’altezza dell’incrocio tra viale dei Bastioni di Michelangelo e via Germanico. La pattuglia dei caschi bianchi, impegnata in un posto di blocco, ferma un motoveicolo Yadea Technology per una normale verifica della circolazione.

Il ragazzo alla guida, però, va subito in tilt: si mostra reticente, abbozza risposte vaghe ed evasive alle domande degli agenti e, soprattutto, risulta sprovvisto sia della patente che dei documenti di identità.

Un nervosismo palese e ingiustificato che spinge gli operanti ad andare a fondo. L’ispezione sul posto svela subito l’arcano: nascosti nel portafoglio del ventunenne spuntano due grammi di hashish, tenuti insieme a quasi 400 euro in contanti.

Un mazzetto di banconote di vario taglio che ha immediatamente fatto scattare l’ipotesi investigativa di un’attività di smercio di droga itinerante.

La perquisizione a casa e la fine della corsa

Una volta appurato che nel vano dello scooter non vi fosse altra merce illecita, i vigili hanno scortato il giovane negli uffici del Gruppo di via del Falco per l’identificazione formale e una perquisizione personale approfondita.

Ma il cerchio si è chiuso definitivamente qualche ora più tardi, quando l’Autorità Giudiziaria ha firmato il decreto di perquisizione domiciliare.

Varcata la soglia dell’appartamento del 21enne, gli investigatori hanno trovato esattamente ciò che cercavano: un barattolo di vetro con all’interno altri venti grammi di hashish, già meticolosamente sminuzzati in piccoli frammenti pronti per la cessione, e un coltellino, verosimilmente utilizzato per tagliare e sporzionare il “fumo”.

Il sipario sulla trasferta del giovane si è chiuso in serata: droga, mazzette di contanti e lama sono finiti sotto sequestro, mentre per lui è scattata una denuncia a piede libero per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

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