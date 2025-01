Premiati 20 allievi delle Scuole d’Arte e dei Mestieri

Venti Artieri, vale a dire Artisti-Artigiani del XXI Secolo, sono stati premiati in Protomoteca al Campidoglio per i lavori realizzati con diverse tecniche artistiche, dalla pittura al videomaking, passando per la scultura e il mosaico.

Le opere sono il frutto del percorso formativo svolto nell’ambito dei corsi offerti dalle quattro Scuole di Arti e Mestieri di Roma Capitale, dove si acquisiscono e sviluppano le tecniche essenziali di un’arte o di un mestiere in diversi settori dell’arte applicata.

A celebrare la cerimonia di premiazione l’Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli.

“È stata una grande emozione questa giornata, un’occasione per dare valore non solo al percorso individuale di ciascuno e ciascuna allievo e allieva, ma anche alle nostre Scuole d’Arte e Mestieri, che non sono solo luoghi di apprendimento, ma culle di bellezza”, così ha commentato l’Assessora.

“Lì si realizza un dialogo tra saperi del passato e innovazione; – ha spiegato Pratelli – è questo il grande insegnamento delle nostre Scuole d’Arte e Mestieri: valorizzare manualità e creatività di un tempo per leggere e reinventare il mondo di oggi. Un modo per radicare Roma nelle sue tradizioni artistiche e artigiane e permearne la cittá.

Siamo particolarmente orgogliosi della straordinaria qualità dei corsi e dalla altrettanto consistente risposta da parte della città con iscrizioni costantemente in crescita e ormai oltre 100 corsi attivati.

Un ringraziamento particolare va alla direttrice del dipartimento formazione e lavoro, dott.ssa Perna Ruggiero, tutta la direzione, gli e le insegnanti per lo straordinario lavoro quotidiano.”

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.