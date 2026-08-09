Categorie: Cronaca Sicurezza e ordine pubblico
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Preso il secondo rapinatore del Pantheon: in manette un 19enne nascosto in via delle Botteghe Oscure

Sull'aggressione del 4 agosto ai danni di un turista francese. Incastrato dalle telecamere dopo l'arresto del complice 17enne: trasferito a Regina Coeli

Redazione - 9 Agosto 2026

La caccia all’uomo si è conclusa nella notte tra i vicoli del Rione Pigna. I Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia hanno identificato e catturato il secondo responsabile della violentissima rapina messa a segno lo scorso 4 agosto a Piazza della Rotonda, all’ombra del Pantheon, ai danni di un turista francese di ventitré anni.

In manette è finito un cittadino egiziano di 19 anni, senza fissa dimora e con precedenti specifici. Rintracciato dai militari in via delle Botteghe Oscure, il giovane è stato sottoposto a un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso in tempi record dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e condotto nel carcere di Regina Coeli, dove il Giudice per le Indagini Preliminari ha già convalidato il provvedimento restrittivo.

La trappola dello spray al Pantheon e la fuga della notte del 4 agosto

La notte del blitz, la vittima stava passeggiando nel cuore del centro storico quando è stata affiancata e aggredita dalla coppia di malviventi:

L’aggressione: per neutralizzare qualsiasi reazione, i due giovani gli hanno spruzzato un getto di spray urticante direttamente negli occhi;

Il bottino: immobilizzato dal dolore, il turista è stato depredato dei preziosi in oro che indossava al collo e al polso e di un orologio di valore.

Nell’immediato intervento dei Carabinieri scattato pochi minuti dopo l’allarme, le pattuglie erano riuscite a bloccare in flagranza soltanto uno dei due responsabili, un connazionale minorenne di 17 anni. Il 19enne, invece, era riuscito a far perdere le sue tracce dileguandosi nell’intricata rete di vicoli attorno al Pantheon.

Le indagini lampo e il blitz a Botteghe Oscure

L’attività investigativa condotta dai militari di Piazza Venezia non si è però fermata. Grazie all’analisi incrociata dei filmati delle telecamere di videosorveglianza dell’area e alle testimonianze raccolte, gli investigatori sono riusciti a ricostruire la dinamica dell’aggressione, dare un volto al secondo rapinatore e tracciarne le abitudini di spostamento.

Ottenuta la misura cautelare dalla Procura capitolina, è scattata la ragnatela di appostamenti nelle zone storiche abitualmente frequentate dal fuggitivo. La svolta si è concretizzata la scorsa notte, quando i Carabinieri lo hanno intercettato e bloccato in via delle Botteghe Oscure, ponendo fine alla sua fuga e assicurandolo alla giustizia.

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