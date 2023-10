Al via la Prima Rassegna Corale del Municipio V di Roma Capitale, un’iniziativa finanziata dal V Municipio e organizzata dall’Incontro Associazione Culturale di Tor Tre Teste APS nelle persone di Palmira Pasqualini e Maria Mimmo, con la direzione artistica del Maestro Roberto Boarini, la collaborazione dei Cori del V Municipio Accordi e Note, Centonote, Naima, Quadracoro, Sacro Cuore & Friends ed il supporto del Centro Culturale Lepetit.

Sei concerti ad ingresso gratuito, tra il 14 ottobre ed il 25 novembre, in varie sedi dislocate nel territorio del V Municipio, in cui si alterneranno i cori organizzatori con un repertorio diverso per ogni serata.

L’obiettivo di questa rassegna è quello di dar vita ad una manifestazione che diventi un appuntamento fisso per gli abitanti del V Municipio, che rappresenti momenti di aggregazione e offra l’opportunità di conoscere meglio il proprio territorio attraverso iniziative aperte ad ogni fascia di età, mettendo contemporaneamente in evidenza il costante impegno e l’attenzione che piccole realtà locali come le associazioni culturali pongono nell’ideare e promuovere attività al totale servizio della comunità.

“Sabato 14 ottobre presso il teatro Quarticciolo il primo dei sei concerti coinciderà con un anniversario molto importante per il nostro Coro Accordi e Note ovvero il 20mo dell’Incontro Corale di Roma e del Lazio. Una festa della musica, dell’amicizia e dell’importanza della condivisione e del confronto, che da vent’anni portiamo avanti con la stessa voglia di trasmettere emozioni e momenti di serenità tramite proposte musicali sempre diverse e di alto valore professionale” afferma Palmira Pasqualini.

Gli appuntamenti della Rassegna:

14 ottobre Teatro Biblioteca Quarticciolo – Coro Accordi e Note, Coro Naima, Coro Virgo Fidelis

28 ottobre Teatro San Giustino – Coro Naima, Coro Centonote

11 novembre Teatro della Parrocchia S. Maria Madre Misericordiosa – Coro Centonote, Coro Sacro Cuore & Friend

18 novembre Sala della Parrocchia San Giuseppe Cafasso – Quadracoro, Coro Accordi e note

19 novembre Teatro della Parrocchia S. Maria Madre Misericordiosa – Coro Sacro Cuore & Friends, Quadracoro

25 novembre Sala Giovanni Paolo II – Serata finale con tutti i cori

Tutti i concerti avranno inizio alle ore 18.30

Maria Mimmo