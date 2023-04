Primomaggio, Festa del Lavoro in corsa

Fervono i preparativi per la Primomaggio – Lavoro…in corsa, giunta alla sua IX edizione, organizzata dalla FITeL Lazio assieme alla struttura Nazionale nella giornata della Festa dei lavoratori, è un’occasione che consente a podisti e ad amatori di praticare sport, che sia una corsa o una passeggiata, tra i luoghi più suggestivi della capitale.

La IX edizione della Gara Podistica Maratonaprimomaggio “Lavoro … in corsa !” Gara competitiva regionale di km 10.300 Non competitiva/stracittadina di km 5.450 Roma, 1 maggio 2023 Ritrovo ore 08.00 – Partenza ore 9.00 Viale Carlo Felice, angolo via Conte Rosso (nei pressi di Piazza San Giovanni in Laterano) La gara si svolgerà lunedì 1 maggio 2023 con ritrovo in Roma, Viale Carlo Felice (negozio Footworks) alle ore 08.00 e partenza alle ore 09.00.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE Possono partecipare alla gara competitiva di km 10,300 : 1. Gli atleti e le atlete regolarmente tesserati FIDAL con certificato valido alla data della manifestazione e che alla data del 1° maggio 2023 abbiano compiuto il 18° anno di età.

Gli atleti e le atlete tesserati con società affiliate agli Enti di Promozione Sportiva convenzionati con la Fidal (EPS sez. atletica di pari fascia agli atleti Master FIDAL) dovranno presentare, all’atto dell’iscrizione, copia del tesserino e del certificato medico di idoneità agonistica all’atletica leggera valido al 1° maggio 2023 (D.M. 18-2- 1982).

La passeggiata non competitiva di Km 5,350 è aperta a tutti. Percorso La manifestazione si svolge su un circuito da ripetere due volte per la competitiva e di un giro per la non competitiva. Dopo le necessarie autorizzazioni verrà comunicato il percorso definitivo. Il tempo massimo è fissato in h. 1.30

Le iscrizioni, sia per la competitiva sia per la non competitiva, si potranno effettuare inviando il modulo di iscrizione debitamente Compilata: segreteriaiscrizioni123@gmail.com a partire da lunedì 10 aprile 2023.

Termine ultimo iscrizioni:

. per la competitiva: ore 20.00 di giovedì 27 aprile 2023

• per la non competitiva: venerdì 28 aprile 2023 oppure dalle ore 7.30 alle 8.30 del 1° maggio 2023 presso il luogo di ritrovo gara.

Premi interessanti per tutti i vincitori: assoluti e di categoria, premio speciale per i vincitori assoluti gli ingressi al backstage del Concertone a Piazza San Giovanni. Sono già numerose le Associazioni sportive e i Cral che parteciperanno con propri atleti, corri a iscriverti anche tu!

RITIRO DEI PETTORALI E PACCO GARA Il pettorale e il pacco gara per gli atleti della competitiva e della non competitiva potranno essere ritirati sabato 29 aprile 2023 presso il negozio FOOTWORKS in Viale Carlo Felice 13/15 (Roma) dalle ore 14.00 alle 19.30 oppure la mattina della gara delle 07.30 fino a 30 minuti prima della partenza sul luogo di ritrovo e partenza della manifestazione per le società e gli atleti provenienti da fuori Roma.

DEPOSITI BORSE Sarà disponibile un servizio di deposito borse non custodito.

PARTENZA: Viale Carlo Felice – Piazza San Giovanni in Laterano – Via Santo Stefano Rotondo 30 m di strada con un utilizzo di un passaggio ridotto di 2 metri a destra – Via SS. Quattro a destra – Via Ostilia a sinistra – Via di San Giovanni in Laterano a destra – P.le del Colosseo a destra – Parco di Colle Oppio (entrata dal cancello) – Via Domus Aurea in fondo a sinistra – Via Mecenate a sinistra – Via Terme di Traino (non competitiva a destra per Via Monte Oppio; competitiva a sinistra per Via Monte Oppio) – Viale Monte Oppio (uscita dal cancello) – Largo della Polveriera – Via Eudossina – Piazza San Pietro in Vincoli a destra – Via Sette Sale – Viale Monte Oppio a destra – Via dello Statuto a sinistra – Piazza Vittorio (lato Via Ferruccio) – Via Foscolo a destra – Via Tasso a sinistra – Via Manzoni a sinistra – Incrocio Viale Manzoni (non competitiva per Via San Quintino) – Via Emanuele Filiberto – Via Domenico Fontana

2° GIRO: Piazza San Giovanni in Laterano – Via Santo Stefano Rotondo 30 m di strada con un utilizzo di un passaggio ridotto di 2 metri a destra – Via SS. Quattro a destra – Via Ostilia a sinistra – Via San Giovanni in Laterano a destra – P.le Colosseo a destra – Parco Colle Oppio (entrata dal cancello) – Via Domus Aurea in fondo a sinistra – Via Mecenate a sinistra – Via Terme di Traino – Viale Monte Oppio (uscita dal cancello) – Largo della Polveriera – Via Eudossina – Piazza San Pietro in Vincoli a destra – Via Sette Sale – Viale Monte Oppio a destra – Via Statuto a sinistra – Piazza Vittorio (lato Via Ferruccio) – Via Foscolo a destra – Via Tasso a sinistra – Via Manzoni a sinistra – Incrocio Viale Manzoni – Via San Quintino – Via Santa Croce in Gerusalemme a destra – Piazza S Giovanni.

339.5905259 segreteriaiscrizioni123@gmail.com