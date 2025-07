Pulizia urbana e raccolta rifiuti: Roma centro ancora maglia nera

A guardarla da lontano, Roma è sempre meravigliosa. Ma basta scendere dal marciapiede per ritrovarsi a fare lo slalom tra sacchetti della spazzatura, cartoni sformati e residui di cibo smangiucchiati da gabbiani e piccioni.

Una scena ormai troppo familiare nel cuore della Capitale, dove il decoro urbano fa spesso i conti con una raccolta rifiuti che arranca. E mentre l’Anno Santo porta pellegrini da tutto il mondo, il centro storico combatte con un’emergenza che, in verità, è tutto fuorché nuova.

A certificare il malessere sono i numeri dell’Acos, l’Agenzia capitolina per il controllo dei servizi pubblici, che lo scorso febbraio ha pubblicato un’indagine impietosa sulla qualità della vita urbana. T

tra le 22 voci analizzate, due – raccolta dei rifiuti e pulizia delle strade – sono risultate insufficienti in tutta la città. Ma è nel Municipio I, cuore turistico e simbolico della Capitale, che i giudizi sono stati più severi.

700 operatori, ma le strade restano sporche

Ogni giorno, oltre 700 operatori Ama sono al lavoro tra i vicoli e le piazze più fotografate d’Italia. Eppure, l’immondizia rimane. Le multe ci sono – ben 4.214 nei primi sei mesi dell’anno, con un aumento del 250% – e più di un terzo sono state elevate proprio nel centro storico. Ma le sanzioni da sole non bastano.

A pesare, come sottolinea Francesco Barone, presidente del Comitato di Quartiere Monti, è la gestione dei rifiuti non domestici:

“I commercianti lasciano i sacchetti – spesso scuri e irregolari – dove capita, in punti concordati con chi deve ritirarli. Il risultato? Microdiscariche a cielo aperto, che attirano animali e confondono anche i turisti, che non sanno dove buttare il loro pattume”.

Giubileo e turisti: la città sotto pressione

Nel frattempo Roma è sotto pressione. L’Anno Santo è già iniziato, e con esso è cresciuta anche la produzione di rifiuti: oltre 146mila tonnellate in più stimate da Ama, ovvero circa 400 tonnellate aggiuntive ogni giorno. Una mole difficile da gestire, specie in un’area come il centro dove i flussi turistici sono incessanti e lo spazio per contenitori e cassonetti praticamente nullo.

“Quel sistema non funziona più – denunciano i residenti – e i sacchetti finiscono spesso rotti per strada, col contenuto sparso ovunque”.

Il municipio ammette: “Molto da fare, ma siamo sulla strada giusta”

Nonostante tutto, la minisindaca Lorenza Bonaccorsi invita a vedere il bicchiere mezzo pieno:

“Rispetto a qualche anno fa sono stati compiuti passi da gigante. Abbiamo una nuova mappatura delle criticità e Ama, con l’assessora Sabrina Alfonsi, sta lavorando a un modello innovativo”.

Ma il tempo stringe e la pazienza dei cittadini si assottiglia. “Con la Rete di associazioni per una città vivibile – spiega Alessandro Baroni, attivista della RACV – stiamo elaborando una proposta per tornare alla raccolta presso le singole utenze. Niente più sacchetti in strada, ma rifiuti ritirati direttamente all’interno delle attività, in orari predefiniti”.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.