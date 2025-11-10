Quando la cocaina sembra zucchero: la notte folle all’Eur finisce con tre arresti

Notte movimentata all’Eur, dove in meno di ventiquattro ore la Polizia di Stato ha messo a segno tre arresti tra spacciatori e ladri d’appartamento.

Dalla cocaina nascosta in un pacchetto di caramelle fino a un rocambolesco inseguimento contromano, gli agenti del IX Distretto Esposizione hanno intercettato e fermato tre uomini in operazioni distinte ma ravvicinate.

Il primo intervento è scattato lungo viale America, quando una pattuglia ha notato un’auto procedere con andatura sospetta. A bordo, due uomini che alla vista della polizia hanno mostrato subito un certo nervosismo.

Il presentimento si è rivelato fondato: durante il controllo, “illuminati” dalla luce interna dell’abitacolo, gli agenti hanno trovato 14 dosi di cocaina nascoste in un innocuo pacchetto di caramelle.

Ma la sorpresa non era finita: nel vano motore del veicolo, i poliziotti hanno scoperto anche un panetto di 100 grammi di hashish e un involucro di marijuana.

La perquisizione estesa alle abitazioni dei due ha poi permesso di rinvenire altra droga e oltre duemila euro in contanti, nascosti tra la cappa della cucina e il soppalco del bagno.

Per i due, entrambi cittadini albanesi, è scattato l’arresto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

In fuga contromano dopo un furto in casa

Poche ore dopo, nel cuore dello stesso quartiere, un altro intervento della polizia ha messo fine alla corsa di un ladro d’appartamento.

Il protagonista, un 31enne di origini bosniache, era stato sorpreso dopo un colpo in una casa della zona e ha tentato di scappare imboccando via Rodeshia contromano, nel tentativo di seminare le volanti con manovre spericolate.

L’inseguimento si è concluso in via dell’Oceano Atlantico, dove l’uomo, dopo aver urtato un cartellone pubblicitario, ha abbandonato l’auto e cercato rifugio in un’area boschiva. La fuga è durata però solo pochi metri: raggiunto dagli agenti, è stato bloccato e arrestato.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.