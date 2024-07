Quando la toppa è peggio del buco… in Piazza Sacco

Un proverbio veneziano recita: “pezo el tacón del buso” (peggio la pezza del buco) a Roma siamo soliti dire “Quanno la toppa è peggio der buco”.

Purtroppo con molta costrizione mi duole mettere nero su bianco la sensazione che mi provoca piazza Sacco a Pietralata.

Prima era trasandata e pericolosa perché vi si ergevano tre enormi “pinus pinea” ormai pericolanti e il cui impianto radicario aveva da molti anni sollevato il manto stradale rendendolo fonte di pericoli e indecoroso come lo era una scala botola di servizio al centro della piazza, sempre piena di monnezza.

Adesso piazza Sacco senza dubbio è più sicura, non ci sono pericoli di inciampo, però è una vera e propria toppa di asfalto, non ha un’anima, non ha forma, non ha un’attrazione.

E la situazione non cambierà in modo particolare neanche quando, dopo il Giubileo, ci sarà fatta la grazia di avere finalmente la Casa dell’acqua Acea i cui lavori iniziati a marzo 2023 sono stati poi interrotti, appunto perché si è dovuto dare precedenza alle Case dell’Acqua da posizionare in punti della città che saranno coinvolti dal passaggio dei fedeli per il Giubileo del 2025… la periferia tanto viene sempre dopo il centro città, ed amen. Qui il progetto della piazza presentato nel 2022.

Roma ha 4 problemi (l’elenco veramente sarebbe più lungo, ma ci limitiamo a questi) che proprio non riesce a superare: avere delle piazze che siano delle agorà, neanche il pretenzioso programma di Rutelli denominato 100 piazze è riuscito a lasciare un segno positivo in questo. Le fontane che o non ci sono oppure non funzionano. I ponti, sembra impossibile costruirne di nuovi (come per il ponte sull’Aniene). La piantumazione delle nuove alberature.

Quante giovani piante ho visto morire ammazzate dall’amministrazione comunale o municipale, in lungo e in largo per questa città! Rimanendo in zona come dimenticare le alberature fonoassorbenti decise dall’allora assessore comunale D’Alessandro sulla rampa di immissione alla A-24 a Colli Aniene durate veramente pochi mesi; oppure gli alberi donati al V municipio alcuni anni fa e piantate nel parco di Tor Tre Teste dall’allora presidente Mastrantonio… peccato che erano alberi adatti ai 1000 metri di altezza, ed infatti non ne sopravviss neppure uno. Senza sbagliarmi ne ho viste morire almeno un migliaio e di tantissime ne ho pubblicato articoli e continuerò a farlo anche in futuro perché purtroppo se non si organizza un regolare servizio di innaffiamento ci saranno solo piantumazioni di nature morte.

Penultimo esempio: i tre poveri alberelli piantati nella nuova piazza Sacco, uno secco, un altro mezzo e mezzo, uno ancora convinto di farcela, i quali avrebbero dovuto fare ombra alle 4 misteriose panchine di marmo istallate li vicino e che non mi è chiaro a cosa debbano servire, a che pro qualcuno le dovrebbe usare? Sedersi li nel mezzo del niente! Magari un nonno che arriva in anticipo a prendere il nipotino all’asilo? Qualche studente in anticipo rispetto alla prima campanella? Io e Marco non siamo riusciti neanche a leggere una pagina di Abitare A.

L’appello al IV municipio

Assessore Dino Bacchetti e presidente Massimiliano Umberti, mi rivolgo direttamente a voi perché più volte avete dimostrato con fatti concreti di interessarvi ad una rinascita di questa parte del quartiere: dovete fare ancora di più e meglio. Serve fare, controllare, sollecitare, verificare ed è urgente un tocco di arte, sì arte, perché altrimenti sarà difficile creare un’anima in questa zona.

L’ultimo esempio

Due paragrafi fa ho scritto “penultimo esempio” perché l’ultimo esempio che mi sento di indicare in questo articolo accade a meno di un chilometro da piazza Sacco, dove sono in pericolo molti alberelli piantati alcuni mesi fa vicino alle scuole in via Barelli, via Gemellaro, via Cortani e che si stanno seccando.

Quindi se non ci si organizza per garantire l’attecchimento o non si sorveglia che questo venga fatto poi si vanifica tutto il lavoro burocratico, economico e fisico che è stato necessario per rimuovere le vecchie alberature malate e piantare le nuove che poi si fanno morire un po’ alla volta.

Ringrazio per le foto Andrea Luciani e Anna Tancredi

