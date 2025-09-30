Quasi 9 cittadini su 10 soddisfatti della Capitale, migliora anche l’igiene urbana

Roma piace ai romani. Secondo la XVIII Indagine sulla qualità della vita e dei servizi pubblici locali, quasi 9 cittadini su 10 si dichiarano soddisfatti della Capitale, con un incremento del 2,5% rispetto al 2024. La qualità della vita, nello specifico, riceve un voto medio di 6,7, leggermente superiore allo scorso anno (6,6).

L’indagine, realizzata da ACoS su un campione di 5.760 residenti, evidenzia un trend positivo in tutti i Municipi e conferma la crescita della soddisfazione dei cittadini rispetto agli anni precedenti.

I servizi meglio valutati

Tra i servizi pubblici, a ottenere i punteggi più alti sono musei comunali (7,3), servizi culturali e farmacie comunali. Buone valutazioni anche per altri ambiti della vita cittadina, mentre i trasporti pubblici, taxi e sosta si attestano sulla sufficienza.

Il settore che richiede ancora interventi concreti è l’igiene urbana, con raccolta rifiuti a 5,1 e pulizia stradale a 4,9, anche se si registra un lieve miglioramento rispetto allo scorso anno.

Le parole delle istituzioni

Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, commenta così i dati:

“La maggioranza dei romani si dichiara soddisfatta della qualità della vita e dei servizi: un segnale importante che premia il lavoro fatto. Restano però sfide aperte, in particolare in alcune aree che necessitano di interventi mirati. Migliorare i servizi, garantire standard uniformi e ridurre le disuguaglianze è la nostra priorità”.

La presidente dell’Assemblea Capitolina, Svetlana Celli, aggiunge:

“Abbiamo vissuto un anno importante e, malgrado la folta presenza di persone, abbiamo mantenuto un trend positivo nei servizi. L’indagine ci aiuta a capire la direzione da seguire per continuare a migliorare la città”.

