Raddoppio della Salaria, il cantiere entra nel vivo: via ai lavori per le nuove gallerie

Un passo concreto atteso da decenni per abbattere l’isolamento del Reatino e connettere in modo più rapido e sicuro la provincia a nord della Capitale con Roma.

Prosegue senza sosta l’iter per il raddoppio della Strada Statale 4 Salaria, una delle opere infrastrutturali più rilevanti nel piano dei cantieri del Lazio.

Nella mattinata di oggi si è tenuto un tavolo tecnico dedicato allo stato dell’arte e al cronoprogramma dei lavori, al quale hanno preso parte i vertici di Anas, il Commissario straordinario di Governo, la Regione Lazio, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, il Comune di Rieti e i responsabili delle imprese esecutrici.

Al via gli scavi per le due gallerie: garanzia sulla viabilità

Nel corso della riunione è stata tracciata la roadmap delle prossime lavorazioni. I tecnici hanno confermato la conclusione delle operazioni preliminari e della bonifica bellica ed ambientale nei siti destinati a ospitare le due nuove gallerie previste dal tracciato: in questi giorni sono ufficialmente scattate le prime opere di sbancamento del terreno che precederanno lo scavo vero e proprio.

Sul fronte dell’impatto sulla viabilità ordinaria, Anas ha fornito rassicurazioni precise alle amministrazioni locali: per l’intera durata del cantiere la circolazione lungo l’asse della Salaria sarà costantemente garantita, senza alcuna interruzione del traffico di linea.

L’assetto dei lavori è stato studiato per tutelare i flussi di pendolari, automobilisti e mezzi commerciali, affiancando alla continuità della viabilità rigorosi parametri di sicurezza per le maestranze sul campo.

Al termine del summit istituzionale, la delegazione si è trasferita direttamente sui diversi fronti operativi per un sopralluogo tecnico di verifica della logistica di cantiere.

Le reazioni politiche: Trancassini, Rinaldi e Sinibaldi

«Il sopralluogo di oggi è un momento fondamentale per verificare sul campo i progressi di un’infrastruttura attesa da anni. Il raddoppio della Salaria rappresenta un investimento decisivo per la sicurezza stradale, la mobilità dei cittadini e lo sviluppo economico di un intero territorio. Il Governo continuerà a monitorare con la massima attenzione ogni fase fino alla conclusione dell’opera». Paolo Trancassini, Questore della Camera dei deputati.

Sulla stessa linea l’intervento dell’amministrazione regionale, con l’Assessore ai Lavori pubblici Manuela Rinaldi che ha ribadito la centralità strategica del corridoio viario per il Lazio, confermando l’impegno dell’ente a vigilare sul rispetto delle scadenze operative per garantire collegamenti moderni e sicuri.

Soddisfazione per la concretezza della fase attuale è stata espressa anche dal sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi:

«L’avvio delle lavorazioni per le nuove gallerie segna l’ingresso del progetto nella sua fase più concreta. Ringrazio il Governo, Anas, la Regione Lazio, il Commissario straordinario e la Soprintendenza per la convergenza istituzionale. Un’arteria più moderna rafforzerà finalmente il legame tra Rieti e la Capitale, aprendo nuove opportunità economiche per tutta la nostra provincia».

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