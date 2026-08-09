Rapina a largo Arenula con spray al peperoncino: incastrato dallo zaino perso in fuga, arrestato 22enne a piazza de’ Renzi

Ha aggredito un turista al centro di Roma stordendolo con lo spray urticante per strappargli la catenina d’oro, ma nella fretta di seminare i soccorsi ha commesso il passo falso decisivo: perdere lo zaino con dentro i propri documenti d’identità.

È finito in carcere a Regina Coeli un cittadino tunisino di 22 anni, senza fissa dimora e con precedenti specifici, raggiunto da un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

L’operazione è stata condotta in sinergia dai Carabinieri della Stazione Roma Piazza Farnese, affiancati dai colleghi del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro e del Nucleo Operativo Roma Trastevere.

L’aggressione a largo Arenula e la trappola dello spray

I fatti risalgono allo scorso 26 luglio in pieno centro storico, a largo Arenula. La vittima, un turista di appena 23 anni, è stato improvvisamente accerchiato da un manipolo di aggressori:

Il modus operandi: per azzerare ogni possibilità di reazione, i malviventi gli hanno spruzzato sul volto uno spray al peperoncino;

Il bottino: stordito e momentaneamente accecato dalla sostanza irritante, il giovane è stato derubato con violenza della catenina d’oro che portava al collo.

Durante il blitz d’urgenza dei Carabinieri scattato subito dopo l’allarme, il 22enne era riuscito a far perdere le proprie tracce tra i vicoli storici. Nella corsa a perdifiato, tuttavia, il giovane ha perso la presa sul proprio zaino. All’interno della sacca recuperata dai militari c’erano le sue generalità e i documenti personali.

La caccia all’uomo tra i vicoli di Trastevere e le telecamere

A confermare l’identità del fuggitivo è stato il lavoro di riscontro investigativo portato avanti dall’Arma: l’analisi incrociata dei fotogrammi registrati dai sistemi di videosorveglianza della zona di largo Arenula e il successivo riconoscimento fotografico da parte della persona offesa non hanno lasciato dubbi agli inquirenti.

Ottenuto il decreto di fermo dalla Magistratura capitolina, i Carabinieri hanno stretto il cerchio attorno ai luoghi abitualmente frequentati dal ricercato. La svolta è arrivata nel cuore di Trastevere, in piazza de’ Renzi, dove i militari lo hanno sorpreso e bloccato.

Accompagnato nel carcere di Regina Coeli, il 22enne è comparso davanti al Giudice per le Indagini Preliminari, che ha pienamente convalidato il provvedimento di fermo disponendo la custodia cautelare in carcere per il reato di concorso in rapina aggravata.

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