Referendum: come diventare presidente di seggio o scrutatore

Il 22 e il 23 marzo 2026 si terrà il Referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” .

Cittadine e i cittadini possono comunicare la propria disponibilità ad essere nominati a svolgere l’incarico di Presidente di seggio elettorale o Scrutatore di seggio elettorale.

La comunicazione di disponibilità dovrà pervenire scegliendo una sola delle seguenti modalità:

Indicazioni per candidatura a PRESIDENTE DI SEGGIO.

Indicazioni per candidatura a SCRUTATORE.

