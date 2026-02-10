Categorie: Costume e Società Utili Varie
Referendum: come diventare presidente di seggio o scrutatore

Cittadine e i cittadini possono comunicare la propria disponibilità ad essere nominati a svolgere l’incarico di Presidente di seggio elettorale o Scrutatore di seggio elettorale

Redazione - 10 Febbraio 2026

Il 22 e il 23 marzo 2026 si terrà il Referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” .

Cittadine e i cittadini possono comunicare la propria disponibilità ad essere nominati a svolgere l’incarico di Presidente di seggio elettorale o Scrutatore di seggio elettorale.

La comunicazione di disponibilità dovrà pervenire scegliendo una sola delle seguenti modalità:

  • online
  • modulo cartaceo
  • via posta elettronica o PEC 

Indicazioni per candidatura a PRESIDENTE DI SEGGIO.

Indicazioni per candidatura a SCRUTATORE

Guarda il servizio della Web Tv realizzato per l’occasione.

Tutte le informazioni sul referendum del 22 e 23 marzo sulla pagina del Dipartimento Decentramento e Servizi Delegati.

