Regione Lazio, fondi FOSMIT 2025: confronto con le autonomie locali per rilanciare le aree montane

Si è svolta nella giornata di ieri 1 aprile presso l’assessorato agli Enti locali della Regione Lazio una riunione di programmazione sul riparto dei fondi FOSMIT – Fondo sviluppo montagna 2025 che ammontano a circa undici milioni di euro alla presenza di Luisa Regimenti, assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali, Manuela Rinaldi, assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di Ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture, Achille Bellucci, presidente Uncem Lazio, Alessandro Romoli, presidente Upi Lazio e Daniele Mioni, sindaco di Vallepietra, Direttivo Anci.

L’incontro è servito a raccogliere le istanze delle associazioni di rappresentanza delle autonomie locali, valutare le possibili modalità di impego del fondo e avere un confronto con i territori per ottimizzare la destinazione dei contributi assegnati alla Regione Lazio dal Ministero per gli Affari regionali e le autonomie.

«La riunione di oggi segna un rafforzamento del dialogo instaurato con le autonomie locali del Lazio nelle politiche di sviluppo e tutela del territorio montano che nel Lazio riguarda circa un terzo dei Comuni della Regione. I territori montani soffrono lo spopolamento, il dissesto idrogeologico, la gestione del patrimonio boschivo, carenza di investimenti in infrastrutture.

Progettare con chi vive i territori soluzioni a questi problemi è la strada maestra per rilanciare e valorizzare la montagna del Lazio che rappresenta un patrimonio di identità, biodiversità, ricchezza da tramandare, preservare e coltivare», ha dichiarato l’assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all’Università della Regione Lazio, Luisa Regimenti.

«Un momento istituzionalmente importante ed un incontro molto proficuo, che denota l’importanza del confronto con le Autonomie locali e le legittime necessità che rappresentano. Lavorare in sinergia tra assessori rende tutto più semplice e più produttivo.

Questa è un’opportunità importante per territori troppo spesso dimenticati che, grazie a queste misure, possono guardare al futuro con maggiore speranza e dignità», ha sottolineato l’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di Ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture, Manuela Rinaldi.

