Regione Lazio, inaugurato a Monterotondo il nuovo deposito Cotral

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, assieme all’assessore regionale alla Mobilità e ai Trasporti, Fabrizio Ghera, e al presidente di Cotral, Manolo Cipolla, ha inaugurato oggi la nuova sede Cotral di Monterotondo.

Efficienza e sostenibilità. Situato su un’area di 20mila metri quadrati, il nuovo deposito si distingue per l’approccio innovativo e sostenibile alla progettazione, grazie all’adozione di soluzioni all’avanguardia per l’efficienza energetica e il risparmio idrico.

Tra queste, spiccano l’impianto fotovoltaico da 100 KWp, i sistemi di recupero e riutilizzo delle acque di lavaggio e piovane, nonché l’installazione di un pozzo per ridurre il consumo di acqua industriale.

I numeri. Da Monterotondo ogni giorno partono oltre 260 corse per servire i comuni dell’area metropolitana nord. Il deposito ospita 50 autobus e 60 addetti. Per realizzarlo Cotral ha investito circa sette milioni di euro. È dotato di un’officina per la manutenzione dei mezzi di ultima generazione, di un distributore di benzina e di un impianto di lavaggio avanzato.

Vantaggi per il territorio. Per Monterotondo la trasformazione è altrettanto significativa: la liberazione di piazza Mentana dal traffico pesante restituisce ai cittadini uno spazio urbano centrale, migliorando la viabilità e la qualità della vita nel centro storico.

Il futuro. Nello stabilimento di Monterotondo partirà anche la sperimentazione dei mezzi elettrici di Cotral, destinati a entrare in servizio sulle tratte suburbane dell’area a nord di Roma, consentendo un ulteriore passo avanti nella direzione della mobilità sostenibile.

Gli investimenti di Cotral. Nel piano industriale 2023-2027 sono previsti 15 milioni di euro di investimenti sul patrimonio immobiliare. Dopo il restyling dell’hub di Velletri e l’inaugurazione del deposito di Monterotondo, nel 2025 termineranno i lavori nelle sedi di Valentano, Civitavecchia e Viterbo; mentre a Rieti sarà realizzato un vero e proprio hub intermodale.

È in fase di aggiudicazione la gara per la realizzazione del deposito di Subiaco e sono in corso le progettazioni esecutive degli impianti e delle sedi di Subiaco, Castel Madama, Castel Gandolfo e Segni-Colleferro.

