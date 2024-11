Regione: presentato l’Osservatorio sulle Pari opportunità e la violenza sulle donne

È stato presentato oggi, nella sede della Giunta regionale, l’Osservatorio sulle Pari opportunità e la violenza sulle donne, costituito dal presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, su proposta dell’assessore alla Cultura, Pari Opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia, e Servizio civile, Simona Baldassarre, che lo presiede.

“L’Osservatorio regionale per le Pari Opportunità e il contrasto alla violenza sulle donne, sarà uno strumento prezioso per monitorare l’impatto delle nostre misure sul territorio.

La sfida è culturale e riguarda, in primo luogo, i nostri ragazzi: la libertà, la considerazione e il rispetto che si devono alle donne sono elementi che qualificano una società sana e democratica. Noi faremo, senza riserve, la nostra parte”, ha dichiarato il presidente Francesco Rocca.

L’Osservatorio si occuperà di pari opportunità, contrasto alla violenza sulle donne, lotta agli stereotipi di genere e promozione delle donne nella vita sociale, partendo dalla formazione e dal coinvolgimento dei più giovani, e provvederà alla rilevazione, all’analisi, e al monitoraggio dei dati inerenti alle materie in oggetto.

Svolgerà, infine, indagini, studi, ricerche ed elaborerà proposte e progetti per la promozione e la diffusione della cultura delle pari opportunità.

“Oggi abbiamo costituito l’Osservatorio, aprendo al mondo della società civile la possibilità di confrontarsi con la Regione e con tutte le Istituzioni – delle politiche sociali, della formazione, della sicurezza – che possono e devono dare il loro contributo per costruire una società più giusta, a misura di donna.

Questo osservatorio ha l’ambizione di essere uno strumento fattivo e concreto per intervenire in tale campo. E sarà uno spazio aperto, al passo con la multidimensionalità del fenomeno e con le esigenze di prevenzione e contrasto della violenza sulle donne”, ha aggiunto l’assessore Simona Baldassarre.

“L’Osservatorio avrà un ruolo strategico per migliorare le azioni che introdurremo per la tutela delle donne. Un obiettivo ambizioso che presuppone una rivoluzione culturale, partendo dalle scuole per arrivare al mondo del lavoro.

L’impegno di tutti sono certo porterà, all’insegna della consapevolezza e del pragmatismo, ai risultati che si auspicano”, ha concluso Giuseppe Schiboni, assessore Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca e Merito.

Alla presentazione dell’Osservatorio sono intervenuti, fra i vari componenti istituzionali e della società civile, anche il presidente della Commissione consiliare regionale competente in materia di lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio, Angelo Tripodi; e i rappresentanti del Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, e di Istat, dei sindacati e di altre associazioni.

