Retake Roma Centocelle: intervento per la riqualificazione di via delle Betulle

Venerdì 14 giugno, il gruppo Retake Roma Centocelle ha organizzato un’iniziativa di pulizia e riqualificazione in via delle Betulle, tra via delle Acecie e via dei Gelsi.

L’obiettivo principale era quello di riverniciare le panchine in cemento vandalizzate presenti nello spartitraffico pedonale al centro della carreggiata.

L’iniziativa ha avuto un grande successo, con la partecipazione di numerosi cittadini, tra cui anche molti bambini. Due panchine sono state dedicate agli scritti del poeta Gianni Rodari.

Purtroppo, durante l’intervento, i volontari Retake hanno dovuto nuovamente affrontare la presenza di un senza fissa dimora che già in passato aveva minacciato di morte i membri del gruppo. Il soggetto, in forte stato di agitazione e ubriaco, si è avvicinato ai volontari con fare minaccioso.

Per tutelare la sicurezza dei partecipanti, soprattutto dei minori presenti, i volontari hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine, che sono intervenute allontanando il soggetto.

Retake Roma Centocelle denuncia l’emergenza sicurezza pubblica nel quartiere e sollecita le istituzioni preposte a un intervento deciso per tutelare la comunità.

Oltre alla questione sicurezza, il gruppo Retake chiede anche un impegno concreto da parte delle istituzioni per la riqualificazione dell’area, completamente abbandonata.

L’azione di Retake Roma Centocelle rappresenta un esempio di cittadinanza attiva e impegno per il proprio quartiere.

È fondamentale che le istituzioni ascoltino le richieste dei cittadini e si adoperino per migliorare la vivibilità dei quartieri romani.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙