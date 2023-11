Ricordo di Pier Paolo Pasolini in piazza Eratostene al Pigneto

Il Prof. Francesco Silrleto, Teodoro Giannini, già presidente del VI Municipio, lo scrittore Igor Patruno, il regista Alessandro Perrella, lo scrittore Felice Cipriani in rappresentanza dall’Associazione Enrico Berlinguer, e la Professoressa Stefania Fragliasso hanno dato vita a una breve cerimemonia di ricordo nel 48esimo anniversario del brutale assassinio di Pier Paolo Pasolini, ucciso nella notte tra il primo e il 2 novembre del 1975 all’Idroscalo di Ostia.

L’evento si è svolto alla presenza di molti residenti del quartiere

Il Prof. Sirleto prima di leggere dei versi scritti da Pier Paolo Pasolini ha depositato un mazzo di fiore ai piedi della stele di Laura Cristinzio.

Non tutti sanno che, oltre al monumento eretto sul luogo del delitto, a Ostia ve n’è un altro che ricorda quel tragico evento: proprio al centro del Pigneto, quartiere molto caro Pasolini, precisamente in piazza Eratostene, adiacente a via del Pigneto, nel tratto compreso tra via Isidoro di Carace, via Attilio Zuccagni Orlandini e via dei Zeno, dirimpetto alla storica scuola intitolata al maestro Alberto Manzi.