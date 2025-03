Ricostruzione post-sisma: la Regione Lazio incontra il Comitato Civico 3.36

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e l’assessore alle Politiche di ricostruzione, Manuela Rinaldi, hanno incontrato, presso la sede della Giunta regionale, i rappresentati del Comitato Civico 3.36 in un tavolo di confronto aperto per analizzare lo stato di avanzamento della ricostruzione e presentare le problematiche urgenti individuate sulle aree del Cratere, in particolare su Amatrice e Accumoli.

Il Comitato Civico 3.36, nato all’interno delle tende dopo l’emergenza terremoto del Centro Italia del 2016, ha sin dal primo giorno permesso a tutti i cittadini di “fare rete” con le istituzioni.

L’incontro di oggi con il presidente Francesco Rocca e l’assessore Manuela Rinaldi, ha senza dubbio offerto alla Regione Lazio, così come al Governo, rappresentato dal questore della Camera dei deputati Paolo Trancassini, l’opportunità di fornire risposte mirate alle esigenze e ai dubbi espressi dal Comitato.

Molti i temi affrontati, in particolare quelli di carattere tecnico, per accelerare ulteriormente la ricostruzione sia pubblica che privata, con attenzione nel ridurre l’area del Cratere e fare il punto sul nuovo ospedale di Amatrice.

Al tavolo di confronto, aperto al dialogo e alla collaborazione, hanno preso parte anche il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi, il sindaco di Accumoli, Mauro Tolomei, il direttore dell’Ufficio speciale per la ricostruzione, Stefano Fermante, e i tecnici regionali.

«Ricostruire case, aziende, strade, presidi sanitari nelle comunità del cratere di Amatrice e di Accumoli é prioritario. Tuttavia, c’è un elemento che viene prima: ricostruire un rapporto di fiducia con i cittadini. Insieme all’assessore Manuela Rinaldi, ai tecnici dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione e all’onorevole Paolo Trancassini abbiamo incontrato in Regione il comitato civico “3 e 36”.

Abbiamo già fissato un nuovo appuntamento per affrontare temi concreti come l’Ospedale di Amatrice, le infrastrutture, la sburocratizzazione per favorire la ripresa economica. La Regione metterà in campo ogni strumento a sua disposizione per consentire a queste comunità così straordinarie di ripartire in pienezza e lo faremo ascoltando gli amministratori locali, i cittadini, le associazioni di categoria e le imprese», ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

«Quello di oggi è stato un momento di riflessione importante. L’incontro con il presidente Francesco Rocca conferma la vicinanza della Regione Lazio al processo di ricostruzione. Questo confronto ha permesso al Comitato 3.36 di fare il punto sulla situazione attuale, un passaggio necessario che sarà seguito da altri appuntamenti, con l’obiettivo di accelerare i processi e, soprattutto, coinvolgere i cittadini sull’avanzamento dei lavori», ha spiegato l’assessore Manuela Rinaldi.

«È fondamentale mantenere una visione comune, che vada oltre la ricostruzione pubblica e privata, ponendo grande attenzione anche allo sviluppo economico, elemento cruciale per il rilancio delle aree interne.

La Regione Lazio sta portando avanti un lavoro significativo, in particolare con il Piano Strategico di Sviluppo, su cui stiamo investendo con determinazione per offrire risposte concrete al tessuto economico locale. In questo senso, sarà nostra cura fornire ai cittadini e alle amministrazioni informazioni dettagliate, garantendo interventi mirati, come stiamo facendo per l’ospedale, che sarà pronto entro la fine del 2025», ha annunciato l’assessore Manuela Rinaldi.

