Rifiuti a Roma, calano le segnalazioni dei cittadini: -17% a novembre

Torna l’appuntamento con AMA Trends, il report mensile che fotografa lo stato dei servizi ambientali nella Capitale attraverso i dati elaborati dalle strutture tecniche aziendali e dal sistema di monitoraggio U.C.R.O.N.I.A. E anche nel mese di novembre il quadro che emerge racconta una città che, passo dopo passo, consolida segnali incoraggianti.

Il dato più evidente arriva dal rapporto con i cittadini: rispetto a novembre 2024, le segnalazioni sono diminuite del 17%.

Un calo significativo, che riguarda in particolare le richieste di intervento per spazzamento stradale, cassonetti pieni e rifiuti abbandonati su suolo pubblico.

Un indicatore che riflette un miglioramento nella capacità di risposta sul territorio e una gestione più puntuale delle criticità.

Crescono, allo stesso tempo, i volumi complessivi di rifiuti gestiti, con un aumento del 2,26%, mentre prosegue – seppur con un incremento più contenuto – il trend positivo della raccolta differenziata, che segna un +0,27% rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

Numeri che raccontano un’organizzazione sempre più strutturata, basata su una programmazione quotidiana più efficiente, sul monitoraggio costante dei flussi e su una gestione integrata delle risorse operative.

Tra i dati più significativi spicca l’aumento della raccolta dei RAEE, i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, che registrano un +5,03%. Un risultato che si inserisce anche nel solco delle attività di sensibilizzazione promosse da Ama in occasione della XVII edizione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti.

In questo contesto si è svolta l’iniziativa “Elettronica in circolo. AEE e RAEE: dal riuso al conferimento”, organizzata in collaborazione con EconomiaCircolare.com presso l’Istituto di Istruzione Superiore Statale Giorgio Ambrosoli – plesso I.P.S.I.A. “Europa”.

Un evento formativo che ha coinvolto 130 studenti di cinque classi, con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni – tra le principali utilizzatrici di tecnologia – sull’importanza di un uso consapevole delle apparecchiature elettroniche e di un corretto smaltimento a fine vita.

Un impegno che si traduce anche in un richiamo pratico ai cittadini: i RAEE non devono essere conferiti nei cassonetti stradali, ma portati presso i centri di raccolta Ama o consegnati nelle eco-stazioni mobili allestite nell’ambito della campagna “Ama il tuo quartiere – Le giornate del riciclo”.

Numeri, iniziative e risultati che, mese dopo mese, delineano una gestione dei servizi ambientali sempre più orientata all’efficienza, alla sostenibilità e alla collaborazione attiva con i cittadini.

