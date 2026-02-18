Rinasce l’impianto sportivo di via Prenestina: sarà un hub sociale tra Quarticciolo e Tor Sapienza

Dopo dieci anni di silenzio, l’impianto sportivo di via Prenestina 521 volta pagina. Con la presa in carico da parte dell’associazione Borgata Gordiani, si chiude una stagione di abbandono e degrado e si apre un nuovo capitolo per il quadrante Est della Capitale.

Non sarà soltanto un campo da calcio restituito al quartiere, ma un vero e proprio presidio sociale, in una posizione strategica tra Quarticciolo e Tor Sapienza.

Dal degrado alla gestione condivisa

L’assegnazione è il frutto di una manifestazione d’interesse promossa dal Municipio Roma V, con l’obiettivo di sottrarre l’area all’incuria e restituirla alla comunità.

L’associazione affidataria, già radicata nel territorio e conosciuta per l’impegno nello sport popolare, punta a trasformare lo spazio in un centro polifunzionale: non solo calcio, ma anche attività culturali, iniziative sociali e collaborazioni con le realtà associative della zona.

L’idea è costruire una rete capace di offrire opportunità concrete ai giovani di quartieri periferici dove spesso mancano luoghi di aggregazione sani e accessibili.

Il commento politico

Il minisindaco del V municipio Mauro Caliste, commenta così: “Il percorso di rigenerazione urbana e sociale che vede l’Amministrazione impegnata nella riqualificazione e nella riapertura di spazi pubblici va avanti, passo dopo passo”.

