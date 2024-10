Riqualificazione galleria PASA, dal 7 ottobre lavori notturni

Nuova luce nella galleria Principe Amedeo di Savoia-Aosta (PASA) grazie a un intervento di riqualificazione che il Dipartimento dei Lavori pubblici di Roma Capitale avvierà a partire dal lunedì 7 ottobre.

I lavori, che hanno un costo di circa 550 mila euro del bilancio capitolino, verranno svolti con in restringimento di carreggiata dalle 22 alle 5 del mattino, dal 7 al 18 ottobre, escluso il fine settimana del 12 e 13 ottobre.

È prevista, invece, la chiusura totale della galleria al transito delle auto solo di notte dal 21 ottobre al 16 novembre dalle ore 22 alle ore 5; con stop lavori nei fine settimana 26-27 ottobre, 2-3 e 9-10 novembre.

L’obiettivo finale è rendere il traforo che sottopassa il Gianicolo, tra porta Cavalleggeri e porta Santo Spirito, transitabile con maggiore comfort per automobilisti, pedoni e mobilità dolce e al tempo stesso preservare un’infrastruttura viaria storica risalente al 1942.

Per ottenere questi risultati il Dipartimento metterà in opera un intervento di pulizia profonda dei fornici in travertino della galleria tramite sabbiatura ecologica con sistema IBIX, un particolare metodo scientifico applicato nel restauro e conservazione di beni storico–artistici. L’IBIX sarà applicato anche agli elementi lapidei della fascia interna della galleria.

Ugualmente, la volta sarà sottoposta all’intervento di pulizia e verniciatura tramite pittura protettiva bianca antismog, self cleaning e capace di ridurre la proliferazione batterica e fotocatalitica. Al termine delle lavorazioni sarà ripristinata anche il rifacimento della segnaletica orizzontale.

“I lavori sulle gallerie della città proseguono, per renderle più luminose attraverso la pulizia profonda e la posa di vernici particolari in grado di aumentare la visibilità, senza dovere intervenire sugli impianti di illuminazione. Questo tipo di intervento è iniziato dal sottovia Turbigo a cui è seguito il sottovia in Sassia, poi la galleria Nci sulla Tangenziale, fino al Traforo Umberto I.

questi cantieri svolti di notte sono fondamentali innanzitutto per la scurezza delle nostre strade, ma soprattutto nel caso delle gallerie storiche sono un atto dovuto alle bellezze di Roma. Il Dipartimento sta correndo con i tanti lavori di manutenzione della città e grazie anche alla proficua collaborazione con la Soprintendenza di Stato riusciamo a portare avanti interventi strategici come questo” ha dichiarato l’Assessore ai Lavori pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini.

Fasi dei lavori:

1° FASE – PULIZIA IMBOCCO GALLERIA LATO DX CAVALLEGGERI: Dal 7 al 11 ottobre dalle ore 22.00 alle ore 05.00 chiusura galleria in direzione Piazza della Rovere;

2° FASE – PULIZIA IMBOCCO GALLERIA LATO SX CAVALLEGGERI: Dal 10 al 15 ottobre dalle ore 22.00 alle ore 05.00 chiusura corsia preferenziale ATAC direzione via Gregorio VII;

3° FASE – PULIZIA IMBOCCO GALLERIA LATO DX PIAZZA DELLA ROVERE: Dal 15 al 18 ottobre dalle ore 22.00 alle ore 05.00 chiusura corsia preferenziale ATAC direzione via Gregorio VII;

4° FASE – PULIZIA E RIVERNICIATURA DELL’INTERA VOLTA DELLA GALLERIA: dal 21 al 16 novembre dalle ore 22 alle ore 5.00 chiusura totale.

