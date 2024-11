Riscatto alloggi ATER, dal 2025 potranno costare meno

Dal 2025 chi vorrà riscattare un alloggio ATER potrà farlo a costi ridotti rispetto al passato, nel caso in cui rientri però in una specifica casistica, ossia la stipula di un contratto di affitto che preveda il riscatto dell’alloggio stesso.

L’atto in questione è stato approvato dalla Regione Lazio in sede di discussione degli articoli collegati al Bilancio 2025, ed è nello specifico un emendamento presentato dal gruppo di Alleanza Verdi Sinistra (AVS).

La valutazione attuale dell’immobile oggetto di acquisto, effettuata dalla Regione, definisce un importo partendo dal valore fissato dall’OMI (Osservatorio del Mercato Italiano dell’Agenzia delle Entrate), applicando ad esso una riduzione del 30%.

Tale importo però viene spesso considerato troppo oneroso da parte dei possibili acquirenti, poiché si valuta che la spesa prevista per la ristrutturazione necessaria è molto più alta dello sconto applicato, dal momento che molti degli appartamenti in vendita sono in condizione di non agibilità e necessitano di lavori strutturali di una certa importanza.

L’emendamento di AVS, presentato dal consigliere Claudio Marotta va a cercare di correggere proprio questo tipo di problematica.

Grazie all’approvazione di tale norma, la Regione Lazio provvederà ad abbassare il prezzo inizialmente previsto rispettivamente del 10% o del 20%, in base al tipo di alloggio preso in considerazione. Lo sconto del 10% sarà previsto per gli immobili di categoria catastale A4 (popolari) e del 20% per quelli di categoria catastale A5 (ultrapopolari).

“Con questa proposta” afferma Marotta “rendiamo più equa la valutazione del valore delle case di edilizia residenziale sovvenzionata così da tutelare e incentivare il loro acquisto da parte degli aventi diritto. Un problema che grava su molte famiglie”

“Sono soddisfatto” conclude Marotta “perché con tale intervento si elimina un elemento di iniquità che gravava sugli aventi diritto, con conseguente rischio di contenziosi per l’ente. Una misura che comporterà benefici per la cittadinanza e anche per l’istituzione regionale“

Sostieni Abitarearoma è importante, clicca qui! ↙

è importante, clicca qui! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà alla rimozione.