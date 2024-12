Risolti i problemi idrici nello stabile Enasarco di via Facchinetti 90

E’ stato finalmente risolto nella giornata di giovedì 5 dicembre il problema che da diverso tempo aveva creato seri problemi idrici a circa 100 famiglie residenti in via Cipriano Facchinetti 90 (Casal Bruciato).

L’immobile, di proprietà Enasarco, presentava da diverso tempo gravi carenze idriche, dovute alla pompa – necessaria a far arrivare l’acqua a tutti gli appartamenti del palazzo – che ormai risultava essere troppo vecchia e che necessitava di un intervento di manutenzione.

Tale problematica, inoltre, aveva ricadute dirette anche sul sistema di riscaldamento dell’immobile che avevano iniziato ad assumere carattere di urgenza con l’arrivo della stagione fredda.

Il 13 novembre la questione era stata portata – dal Presidente del Comitato di quartiere Stefania Martelloni – all’attenzione del consigliere PD Valerio Palmaccio, che si era immediatamente recato sul posto per parlare con una rappresentanza delle famiglie interessate, e per intraprendere tutte le azioni necessarie alla soluzione del problema.

A seguito del sopralluogo, il consigliere municipale aveva inviato – assieme al Presidente del Municipio Umberti – una nota sia all’Enasarco che al Dipartimento Valorizzazione al Patrimonio e alle Politiche abitative con cui si chiedeva la verifica degli impianti idrici e termici dello stabile, evidenziando nella nota stessa la presenza nell’immobile di diverse famiglie con problemi di disabilità, motivo per cui veniva richiesto un intervento urgente per la sostituzione dell’impianto fatiscente.

Nella giornata di oggi (5 dicembre) i tecnici hanno provveduto ad effettuare la sostituzione della pompa fatiscente – che è risultata essere anche sottodimensionata rispetto al numero di utenti previsti – con due pompe da 10 BAR, che possono produrre pressione adeguata per duecento appartamenti, raggiungendo adesso gli standard necessari richiesti per una normale erogazione.

Alle 12:30 si sono concluse anche tutte le prove tecniche di installazione ed ora finalmente le famiglie potranno tornare a vivere in condizioni di normalità. “Con questo intervento, che si era reso necessario da molto tempo” ha commentato il consigliere Palmaccio “abbiamo finalmente ridato dignità ai residenti dello stabile, sia per quanto riguarda i problemi di carenza di acqua, sia per quanto riguarda i problemi di riscaldamento che ad essi erano legati“.

Sostieni Abitarearoma è importante, clicca qui! ↙

è importante, clicca qui! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà alla rimozione.