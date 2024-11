Quale sarà il futuro del Casale della Cervelletta?

Se ne parlerà con l’assessora comunale all’Ambiente Sabrina Alfonsi durante l’evento “Ritorno al casale. Il futuro della Cervelletta” promosso da Associazione Uniti per la Cervelletta ODV, mercoledì 13 novembre 2024 alle ore 17 presso la Biblioteca Vaccheria Nardi in via Grotta di Gregna 37.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙