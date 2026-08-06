Rivoluzione bus a Sezze: dal 6 agosto scatta la riorganizzazione del trasporto pubblico per pendolari e cittadini

Scatta l’annunciata riorganizzazione del trasporto pubblico locale (UDR 10) nel Comune di Sezze.

Un restyling quasi totale della rete dei bus urbani pensato per accorciare i tempi d’attesa, ampliare le fasce orarie di servizio e, soprattutto, facilitare la vita a centinaia di lavoratori e studenti pendolari che ogni giorno si spostano verso la capitale o il capoluogo ponentino.

Il fulcro dell’intervento risiede nella perfetta sincronizzazione tra le tratte su gomma e il trasporto su ferro. Gli orari di arrivo e partenza delle navette comunali sono stati infatti riprogrammati al millimetro per combaciare con le coincidenze dei treni presso lo snodo ferroviario di Sezze Scalo, rispondendo così alle storiche richieste avanzate dai residenti.

Tutti gli aggiornamenti su linee, percorsi, fermate e orari in tempo reale sono già consultabili dai cittadini sul portale ufficiale astralspa.it , sulla piattaforma infomobilita.astralspa.it (disponibile anche tramite applicazione per smartphone), sul sito dedicato udr.astralspa.it e presso i quadri orari installati lungo le singole fermate del territorio.

A sottolineare il valore della nuova programmazione è Giuseppe Simeone, Amministratore Unico di Astral Spa: «L’obiettivo principale di queste modifiche, rese possibili dalla collaborazione continua tra Astral, Regione Lazio e Amministrazione comunale di Sezze, è garantire una mobilità integrata e più efficiente, riducendo i tempi di attesa e offrendo un servizio sempre più vicino alle reali necessità dei pendolari e dell’utenza locale».

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