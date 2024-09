Rocca, Giornata mondiale primo soccorso, gratitudine verso volontari e soccorritori

«La Giornata Mondiale del Primo Soccorso è un’occasione importante per riconoscere, con gratitudine, il servizio appassionato e generoso di tantissimi soccorritori e volontari. Persone che, quotidianamente, fanno la differenza tra la vita e la morte. L’ho toccato con mano lavorando con loro fianco a fianco. Desidero ringraziarli per quanto fanno, ogni giorno, in ogni contesto di emergenza, senza sosta».

Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

