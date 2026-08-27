Rogo nella notte a Roma, villino devastato dalle fiamme in via di Costamagna: soccorsi al lavoro per oltre sette ore

Un’alta colonna di fumo e fiamme che si sono alzate nel buio della notte, divorando in pochi minuti un’intera abitazione. È stato un intervento lungo e complesso quello che ha visto impegnate diverse squadre dei Vigili del Fuoco tra la tarda serata di ieri, mercoledì 26 agosto, e le prime luci dell’alba di oggi in via di Costamagna.

L’allarme alla sala operativa del comando provinciale di Roma è scattato intorno alle 23:20, quando le segnalazioni degli abitanti della zona hanno indicato il rogo già alto all’interno di una villa unifamiliare.

L’imponente schieramento dei soccorsi

Dalla centrale sono state inviate d’urgenza la squadra territoriale di Frascati (21/A) unitamente ai pompieri della sezione 10/A.

Considerata la rapidità con cui le fiamme si stavano propagando a tutti i vani della struttura, il dispositivo di soccorso è stato subito integrato con due autobotti di supporto, un’autoscala per attaccare l’incendio dall’alto e il carro degli autoprotettori per garantire la riserva d’aria ai pompieri impegnati all’interno.

L’immobile è stato completamente invaso dal fuoco prima che i soccorritori potessero contenere la forza del rogo.

La notizia rassicurante, confermata dai controlli eseguiti nell’immediato tra le macerie e all’esterno, riguarda l’assenza di persone coinvolte: nessuno è rimasto ferito né intossicato dalle fitte e tossiche esalazioni di fumo.

Operazioni concluse all’alba

Il lavoro dei Vigili del Fuoco si è protratto ininterrottamente per tutta la notte. Dopo aver domato i focolai principali, le squadre hanno avviato le minute di spegnimento e la delicata fase di bonifica e messa in sicurezza dei muri e della copertura del fabbricato, gravemente compromessi dal calore.

L’intervento si è concluso definitivamente soltanto intorno alle 6:30 di questa mattina. Sono ora in corso i rilievi tecnici da parte dei tecnici dei Vigili del Fuoco per accertare le cause che hanno scatenato le fiamme e valutare l’agibilità dell’immobile.

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