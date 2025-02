Roma Appia Run 2025: si rinnova la corsa nella storia  

Domenica 13 aprile 2025, con partenza alle ore 9.00 da via delle Terme di Caracalla e arrivo allo stadio Nando Martellini, torna la Roma Appia Run.

Giunta alla XXVI edizione, una delle gare più affascinanti del running capitolino, si presenta alla città di Roma con una veste tutta nuova, per celebrare lo sport, la cultura e la storia in un evento unico nel suo genere, che combina tradizione e innovazione, rendendo omaggio alla Città Eterna e ai suoi tesori.

La novità principale di quest’anno è rappresentata dal percorso: per la prima volta, da quando la Roma Appia Run è nata, è previsto un passaggio esclusivo alle catacombe di San Callisto: nell’anno giubilare, infatti, gli atleti avranno l’opportunità unica di attraversare questo suggestivo sito, uno dei luoghi simbolo della cristianità, aggiungendo un tocco di spiritualità e storia millenaria al percorso.

«In occasione dell’anno giubilare – spiega Roberto De Benedittis, ideatore e organizzatore della Roma Appia Run – abbiamo voluto dare un’impronta che richiamasse i temi della cristianità. Abbiamo chiesto e ci è stato concesso, il passaggio all’interno delle Catacombe di San Callisto, un luogo magico per gli aspetti religiosi, culturali e paesaggistici. Attraverso questo passaggio siamo stati in grado di ottenere un allungamento della distanza principale (km. 16,700) e aggiungerne un’altra (km. 9,900) che sicuramente stimolerà tanti altri podisti a iscriversi alla manifestazione. Questa poi sarà un’edizione doppiamente speciale perché sarà la prima a corrersi sulla via Appia, da quando la celebre “regina viarum” è diventata Patrimonio Mondiale dell’Unesco».

Ecco quindi come cambierà la proposta per tutti gli appassionati in conseguenza della modifica dell’itinerario:

– 16,700 km, competitiva, per i runner più esperti;

– 9,900 km, competitiva, per gli amanti delle medie distanze;

– 5,000 km, non competitiva, per chi preferisce una corsa breve o una passeggiata immersiva.

La Roma Appia Run è organizzata da ACSI con la collaborazione di ACSI Italia Atletica, della ASD Roma Appia Run e di ACSI Atletica Campidoglio, con il patrocinio del Ministero dello Sport, della Regione Lazio, di Roma Capitale, del Parco regionale dell’Appia Antica, del Parco Archeologico dell’Appia Antica, CONI, di Sport e Salute e si svolge sotto l’egida della Fidal.

Una corsa storica deve la sua popolarità, oltre a un tracciato ammaliante tra alcune delle più affascinanti meraviglie di Roma, al fatto di essere l’unica corsa al mondo a disputarsi su ben 5 pavimentazioni diverse. Un primato a cui nessuno potrà ambire, anche perché non tutti i luoghi del pianeta possono offrire l’opportunità di correre su asfalto, sampietrino, basolato lavico, lo sterrato del Parco della Caffarella e per finire la pista dello stadio delle Terme di Caracalla. Tutto in un’unica gara.

La Roma Appia Run non è solo una gara, ma un viaggio nel cuore della storia e della bellezza di Roma. Un evento pensato per atleti, famiglie e appassionati, dove la passione per la corsa si intreccia con l’emozione di calpestare una delle strade più antiche e affascinanti del mondo.

PERCORSO PROVA COMPETITIVA KM. 16,700 (Partenza ore 9,30): Via delle Terme di Caracalla (corsia centrale), Piazzale Numa Pompilio, Via di Porta San Sebastiano, Via Appia Antica, Via Ardeatina, Via delle Sette Chiese, ingresso Catacombe di San Callisto, Via Appia Antica, Via di Cecilia Metella, Via Appia Pignatelli, Vicolo S. Urbano, Via della Caffarella, Via Appia Antica, Via di Porta Ardeatina, Via C. Colombo (lat. Sin. Contromano), Via Cilicia, Via Marco Polo, Via Odoardo Beccari, Via C. Colombo (lat. Sin. Contromano), Via di Porta Ardeatina, Largo Giovanni Chiarini, Via Guerrieri, Viale Giotto, Via Guido Baccelli, Stadio delle Terme di Caracalla.

PERCORSO PROVA COMPETITIVA KM. 9,900 (Partenza ore 9,30): Via delle Terme di Caracalla (corsia centrale), Piazzale Numa Pompilio, Via di Porta San Sebastiano, Via Appia Antica, Via Ardeatina, Via delle Sette Chiese, ingresso Catacombe di San Callisto, Via Appia Antica, Via di Porta Ardeatina, Via C. Colombo (lat. Sin. Contromano), Via Cilicia, Via Marco Polo, Via Odoardo Beccari, Via C. Colombo (lat. Sin. Contromano), Via di Porta Ardeatina, Largo Giovanni Chiarini, Via Guerrieri, Viale Giotto, Via Guido Baccelli, Stadio delle Terme di Caracalla.

PERCORSO PROVA NON COMPETITIVA KM. 5 (Partenza ore 9,00): Via delle Terme di Caracalla (corsia centrale), Piazzale Numa Pompilio, Via di Porta S. Sebastiano, Via delle Terme di Caracalla (laterale sinistra), Via C. Colombo (lat. Sin. Contromano), Via Cilicia, Via Marco Polo, Via Odoardo Beccari, Via C. Colombo (lat. Sin. Contromano), Via di Porta Ardeatina, Largo Giovanni Chiarini, Via Guerrieri, Viale Giotto, Via Guido Baccelli, Stadio delle Terme di Caracalla.

IL CIRCUITO FOLLOW YOUR PASSION: La seconda novità è rappresentata dall’inserimento della gara all’interno del circuito Follow Your Passion organizzato da MG Sport, che prevede 15 eventi distribuiti nel territorio nazionale tra febbraio e novembre https://followyourpassion.it/gare-running-cycling-triathlon-swimming/

Iscrizioni sul sito: www.appiarun.it

– 16,7 km € 20,00 fino al 28/2, poi € 25,00

– 9,9 km € 20,00 fino al 28/2, poi € 25,00

– 5 km € 15,00 fino al 28/2, poi € 20,00

Info e iscrizioni: info@appiarun.it tel. 0668100037 – 3495345663

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.