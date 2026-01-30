Roma batte Milano per investimenti: i grandi eventi valgono 13 miliardi

I grandi eventi non sono un problema da contenere, ma una risorsa da valorizzare. È questa la linea tracciata dal sindaco Roberto Gualtieri, che rivendica il ruolo della musica come nuovo motore dell’attrattività romana.

Un settore che, dati alla mano, oggi supera persino lo sport nel gradimento dei cittadini.

La “Grande Bellezza” che muove l’economia

A fotografare il momento positivo della Capitale è stato l’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato, che ha illustrato numeri definiti «senza precedenti» per l’economia cittadina.

Nel 2024 il turismo ha generato 13,3 miliardi di euro, una cifra che – sottolinea il Campidoglio – supera l’impatto economico complessivo di città come Milano, Venezia, Firenze e Napoli messe insieme.

Le presenze turistiche continuano a crescere: dai 49 milioni del 2023 si è passati ai 53 milioni stimati per il 2025, anno del Giubileo.

Un’espansione che incontra anche il favore dei residenti. Secondo i dati presentati, l’84% dei romani ritiene che i grandi eventi rendano Roma più moderna, attrattiva e competitiva, soprattutto per imprese e giovani.

Trasporti, la vera sfida per i romani

Accanto all’entusiasmo, resta però una criticità ben nota: la mobilità. Lo stesso Gualtieri ha riconosciuto che il nodo principale segnalato dai cittadini non riguarda il numero di eventi, ma la difficoltà nel raggiungerli.

«Il vero problema non sono gli eventi, ma i trasporti», ha spiegato il sindaco, annunciando che l’amministrazione sta lavorando su più fronti per migliorare l’accessibilità e i collegamenti.

Tra le ipotesi allo studio anche la realizzazione di una nuova grande arena coperta da oltre 20mila posti, ritenuta fondamentale per riportare a Roma i grandi tour internazionali indoor.

Flussi turistici e decoro: il caso Fontana di Trevi

Nel corso del confronto è intervenuta anche la ministra del Turismo Daniela Santanchè, che ha espresso apprezzamento per il ticket introdotto a Fontana di Trevi. Una misura che, secondo l’assessore Onorato, rappresenta una vera e propria «rivoluzione civile».

