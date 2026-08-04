Roma blinda le scuole: in arrivo 13 nuove “strade scolastiche”, Patanè accelera sul piano pedonalizzazioni

Trasformare gli accessi ai plessi scolastici capitolini da imbuti di traffico e sosta selvaggia in piazze pedonali sicure, vivibili e a misura di bambino.

La strategia di Roma Capitale sulla mobilità dolce compie uno scatto in avanti decisivo con il via libera all’ultimo assestamento di bilancio.

L’Aula di Giulio Cesare ha infatti sbloccato 380.000 euro interamente destinati alla fase sperimentale di 13 nuove strade scolastiche, distribuite a macchia d’olio nei diversi quadranti della città.

La manovra finanziaria viaggia in parallelo con un passaggio amministrativo cruciale: la firma del disciplinare operativo tra il Campidoglio e Roma Servizi per la Mobilità, che dà ufficialmente il semaforo verde alla realizzazione di altri 8 interventi sperimentali pronti a partire tra settembre e dicembre 2026.

La mappa dei cantieri: dal centro alle periferie

Il piano d’azione del Campidoglio combina la posa di arredi urbani leggeri, dissuasori di sosta, fioriere, parapedonali e una revisione radicale della segnaletica orizzontale e verticale per azzerare il rischio investimenti negli orari di entrata e uscita da scuola.

Le 8 strade al via entro dicembre 2026 (Disciplinare RSM)

Municipio III: Via Jaime Pintor 6

Municipio V: Via Romolo Balzani 55

Municipio VI: Via di Giardinetti 85 e Via di Calimera

Municipio VII: Via Amulio

Municipio XII: Via Alessandro Crivelli 24 e Largo Alessandrina Ravizza 2

Municipio XV: Via Brembio

Le 13 nuove localizzazioni finanziate con 380mila euro

Centro Storico (Mun. I): Via Guicciardini (Plesso “Bonghi”), Via della Rondinella (Scuola “Cadlolo”), Via Madonna dell’Orto (Plesso “Regina Margherita”)

Nomentano/San Lorenzo (Mun. II): Via dei Sabelli (Scuola “Saffi”)

Montesacro/Tufello (Mun. III): Via Serrapetrona (Scuola “Levi”)

Tiburtina (Mun. IV): Via Eufrasia Martinetti (Scuola “Podere Rosa”)

Prenestino (Mun. V): Via Vittorio Olcese (Plessi “Madre Teresa di Calcutta” e “Tovaglieri”)

Casilino/Grotte Celoni (Mun. VI): Via Fosso dell’Osa (Scuole “Chizzolini” e “Rossini”)

Appio Latino (Mun. VII): Via Latina (Plesso “Ada Negri”)

Ostia (Mun. X): Via Mario Mastrangelo (Liceo “Anco Marzio”)

Balduina (Mun. XIV): Via Appiano / Piazza Giovenale (Scuola “Chiodi”)

Cassia/Labaro (Mun. XV): Via Giacinto Gallina (Scuola “Amaldi”)

Ostiense/Garbatella (Mun. VIII): Via Francesco Giangiacomo (Scuola “Mappamondo”)

Patanè: “Un impegno strutturale per cambiare la città”

A fare il punto sul piano integrato è l’Assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, che rivendica la portata dell’operazione: «Con queste misure diamo forma e continuità a un impegno strutturale per trasformare Roma in una città a misura di studenti e famiglie. Da un lato sblocchiamo l’operatività immediata per 8 nuove strade al via da settembre; dall’altro, grazie ai 380mila euro dell’assestamento, finanziamo le fasi esecutive di altri 13 spazi».

«Sulla gran parte dei progetti – precisa l’assessore – abbiamo già siglato un’intesa di massima con i Municipi sulla fattibilità tecnica per accelerare la posa di arredi e segnaletica, mentre sui restanti nodi sono in corso i confronti decisivi con gli enti territoriali per rifinire le sagome degli interventi».

Il bilancio complessivo della manovra capitolina conta già 15 strade scolastiche collaudate e operative, 8 cantieri pronti a partire entro la fine dell’anno, 13 nuove aree finanziate e 3 progetti definitivi in fase di progettazione esecutiva avanzata che vedranno interventi strutturali di restyling: Via Mondovì, Via Col di Lana e il piazzale antistante la scuola Pisacane.

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