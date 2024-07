Roma: caldo asfissiante alle fermate degli autobus, pensiline solo per il Giubileo?

Mancanza di pensiline, caldo torrido e disagi per i pendolari, soprattutto in periferia. È la denuncia del Cesmot, Centro studi sulla mobilità e i trasporti, che solleva l’annoso problema dell’assenza di riparo alle fermate degli autobus a Roma, specie nelle zone periferiche.

Piante e ombra: un palliativo insufficiente:

In risposta alle alte temperature, il Campidoglio ha posizionato delle piante in alcune fermate del quadrante est, ma si tratta di un semplice palliativo.

Il Cesmot (Centro Studi sulla Mobilità e i Trasporti) evidenzia che le situazioni più critiche si registrano proprio nelle zone periferiche, dove le pensiline sono rarissime e le condizioni dei mezzi di Roma TPL spesso precarie, con aria condizionata non funzionante.

Tiburtina e Magliana: un esempio emblematico

Un esempio lampante è Tiburtina, dove, nonostante l’ampliamento della strada e la realizzazione di nuovi marciapiedi, mancano completamente le pensiline.

Una beffa, considerando che prima dei lavori erano presenti e sono state eliminate.

Stessa situazione anche in alcune fermate poste su Via della Magliana.

Cosa si chiede?

Il Cesmot (Centro Studi sulla Mobilità e i Trasporti) chiede:

Maggiori controlli sui mezzi di Roma TPL

sui mezzi di Roma TPL Una gara per la realizzazione di pensiline, soprattutto in periferia

per la realizzazione di pensiline, soprattutto in periferia Un piano per la distribuzione di acqua alle fermate più affollate

alle fermate più affollate Lo spostamento delle pensiline sostituite in centro verso le periferie

Pensiline hi-tech per il Giubileo, ma solo in centro

Per il Giubileo 2025, sono in arrivo circa 700 pensiline hi-tech al centro, dal costo di circa 87 mila euro l’una. Si tratta di strutture sofisticate con pannelli, led, telecamere e connessione al web, pensate per i pellegrini.

Spostare le pensiline sostituite in periferia? Un’idea per ora accantonata

L’idea di spostare le pensiline sostituite in centro verso le periferie, avanzata in commissione speciale Giubileo, è stata per ora accantonata.

Un problema che richiede soluzioni concrete e tempestive:

La mancanza di pensiline, specie in periferia, rappresenta un problema serio che causa disagi ai pendolari, soprattutto durante le stagioni più calde.

È necessario un intervento concreto da parte delle istituzioni per garantire un servizio di trasporto pubblico efficiente e dignitoso per tutti i cittadini.

