Ondata di calore, allerta rossa

L’ondata di calore che sta interessando il nostro Paese e la nostra città non si ferma. Il caldo africano porta anche Roma al massimo livello di allerta, previsto da giovedì 11 luglio e per i giorni successivi.

Con il livello 3 si intende temperature elevate che persistono per più giorni consecutivi e indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui soggetti a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute.

Tutte le strutture di Roma Capitale hanno attivato i sistemi di allerta, in primo luogo la Protezione civile e il Dipartimento Politiche Sociali.

Come sempre, la Protezione Civile capitolina invita cittadine, cittadini e turisti a scaricare l’OPUSCOLO informativo con i comportamenti da adottare in caso di temperature elevate: troverete indicate quali azioni evitare e cosa fare. Invita inoltre a scaricare l‘APP WAIDY WOW creata da Acea per segnalare le fonti di acqua a disposizione in città.

In merito al rischio roghi nel periodo estivo, ricordiamo la campagna anti incendio boschivo, a cura della stessa Protezione Civile.

Si ricorda che per ogni richiesta di chiarimenti, informazioni e/o interventi, è possibile contattare la Sala Coordinamento Intervento Operativo (SCIO), attiva H24, al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙