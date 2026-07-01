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Roma, il caldo lascia spazio ai temporali: allerta gialla per giovedì 2 luglio

Valida dalle prime ore di giovedì 2 luglio e per le successive 18 ore

Redazione - 1 Luglio 2026

Dopo giorni segnati da temperature record e incendi alimentati dal caldo estremo, sulla Capitale è in arrivo un brusco cambio di scenario. Da domani, giovedì 2 luglio, il sole lascerà infatti spazio a una fase di maltempo che potrebbe portare piogge intense, temporali e forti raffiche di vento.

La Protezione civile ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse che interessa Roma e gran parte del Lazio.

Secondo le previsioni, dalla mattinata sono attese precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio o temporale, con accumuli generalmente moderati ma che, in alcune aree, potrebbero risultare più consistenti durante i fenomeni più intensi.

I temporali saranno accompagnati da una marcata attività elettrica, con il rischio di fulmini, possibili grandinate localizzate e raffiche di vento capaci di provocare disagi, soprattutto nelle zone più esposte e lungo le principali arterie stradali.

Alla luce delle previsioni, il Centro Funzionale Regionale ha emesso un’allerta di livello giallo, valida dalle prime ore di giovedì e per le successive 18 ore.

Si tratta del primo livello di criticità previsto dal sistema di protezione civile e invita alla massima prudenza, soprattutto negli spostamenti e nelle aree maggiormente soggette ad allagamenti.

Il calo termico atteso nelle prossime ore offrirà una tregua dal caldo, ma potrebbe essere accompagnato da fenomeni intensi e improvvisi.

Le autorità raccomandano di seguire gli aggiornamenti meteo e di prestare particolare attenzione durante i temporali, evitando soste in prossimità di alberi, impalcature e corsi d’acqua, oltre a limitare gli spostamenti nelle fasi di maggiore intensità delle precipitazioni.

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