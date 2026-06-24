Roma, lo shock del meteo: prima il caldo record, poi la violenta grandinata

Un pomeriggio di pura follia meteorologica ha sconvolto il cuore della Capitale. Nel giro di pochissimi minuti, Roma è passata da uno scenario di afa asfissiante, con l’asfalto rovente e temperature record che hanno sfiorato i 38 gradi, a una violenta e improvvisa grandinata.

Chicchi grossi sono piovuti dal cielo, colorando di bianco i vicoli storici e i monumenti in un contrasto termico impressionante.

L’incredibile fenomeno si è scatenato poco prima delle 17:00 di oggi, mercoledì 24 giugno 2026.

L’epicentro del fortunale ha colpito il rione Trastevere, cogliendo del tutto alla sprovvista le migliaia di residenti, turisti e automobilisti che affollavano le strade in quel momento.

La fuga nei portoni

Il cambiamento del tempo è stato repentino. L’aria, fino a quel momento immobile e soffocante, è stata sferzata da improvvisamente da alcuni temporali. Poi, il rumore assordante e secco della grandine sulle carrozzerie delle auto.

Chi si trovava a passeggiare per Trastevere è stato costretto a una fuga precipitosa, cercando riparo sotto i cornicioni, le tende dei locali e i portoni dei palazzi storici.

Per circa dieci minuti la pioggia di ghiaccio è stata incessante, trasformando il quartiere della movida in un paesaggio surreale e quasi invernale, con i marciapiedi ricoperti da uno strato compatto di grandine.

Nonostante la violenza d’urto dei chicchi di ghiaccio, i comandi di soccorso e le forze dell’ordine non registrano al momento segnalazioni ufficiali di feriti.

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