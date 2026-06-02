Meteo a Roma e nel Lazio, allerta gialla per possibili temporali

Le nuvole tornano ad addensarsi sul Lazio. Dopo giornate caratterizzate da temperature estive e cieli prevalentemente sereni, la Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta gialla per la giornata di mercoledì 3 giugno a causa di un peggioramento delle condizioni meteorologiche che interesserà parte del territorio.

Secondo le previsioni, dalle prime ore del mattino sono attese precipitazioni sparse, a tratti sotto forma di rovesci o brevi temporali, con fenomeni che potrebbero risultare più frequenti e intensi nelle aree orientali della regione.

L’avviso riguarda in particolare il Bacino Medio Tevere e il Bacino dell’Aniene, zone per le quali il Centro Funzionale Regionale ha valutato una criticità idrogeologica di livello giallo legata ai temporali previsti nelle successive 12-18 ore.

Si tratta di un livello di attenzione che non indica situazioni di emergenza, ma che invita comunque alla prudenza, soprattutto nelle aree maggiormente esposte al rischio di allagamenti localizzati, improvvisi innalzamenti dei corsi d’acqua minori e possibili disagi alla circolazione.

La Protezione Civile raccomanda ai cittadini di prestare particolare attenzione durante gli spostamenti, soprattutto nelle ore in cui i fenomeni temporaleschi potrebbero risultare più intensi.

Sotto osservazione anche le zone attraversate da fossi e canali minori, che in caso di precipitazioni concentrate potrebbero registrare rapide variazioni della portata.

Per eventuali segnalazioni o richieste di intervento resta attiva 24 ore su 24 la Sala Coordinamento Intervento Operativo (SCIO), contattabile tramite il numero verde 800 854 854 oppure allo 06 67109200.

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