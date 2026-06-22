Roma, dopo l’afa arriva la tempesta di vento: 50 interventi per alberi crollati dalla Tiburtina al Celio

Un contrasto termico violento che ha trasformato nel giro di pochi minuti un pomeriggio di afa asfissiante in una conta dei danni per il vento.

Dopo una prima metà di giornata trascorsa sotto la stretta del bollino rosso ministeriale, il meteo a Roma ha cambiato bruscamente volto nel corso del pomeriggio di oggi, lunedì 22 giugno 2026.

Raffiche di vento improvvise e nuvoloni neri hanno sferzato la città, provocando una raffica di crolli di alberi e rami che hanno paralizzato la viabilità da un quadrante all’altro della città.

Il bilancio provvisorio tracciato in serata descrive una vera e propria emergenza urbana: sono circa cinquanta gli interventi d’urgenza effettuati dalle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale e dalle squadre del Servizio Giardini per mettere in sicurezza le carreggiate e gestire il caos del traffico nell’ora di punta.

Bus deviati sulla Tiburtina e caos in Centro

L’episodio più critico per la mobilità cittadina si è registrato lungo la via Tiburtina, all’altezza dell’incrocio con via Valerio Massimo.

Qui un albero di grandi dimensioni è crollato schiantandosi sull’asfalto e bloccando interamente la corsia di marcia.

I caschi bianchi hanno dovuto isolare l’area, imponendo un cambio di percorso forzato a diverse linee di trasporto pubblico locale.

Tutti i bus di linea diretti verso il piazzale del Verano sono stati intercettati e deviati su un itinerario alternativo, costringendo i mezzi a deviare lungo via della Lega Lombarda, piazzale delle Provincie e viale delle Provincie, con pesanti ritardi per i pendolari.

Attimi di forte preoccupazione si sono vissuti anche a due passi dal Colosseo, in via San Giovanni in Laterano, dove un grosso ramo si è staccato all’improvviso precipitando sulla strada. Solo per un caso fortuito non si sono registrati feriti tra i passanti e i turisti che affollavano la zona.

Danni dalla periferia est al Pigneto

La mappa dei disservizi legati al maltempo ha risparmiato pochissimi quartieri. Nella periferia est le segnalazioni principali sono arrivate dai quadranti di Rocca Cencia e via San Biagio Platani, dove le ramaglie spezzate dal vento hanno invaso i marciapiedi.

Problemi speculari al Pigneto: le pattuglie della Municipale sono state costrette a chiudere provvisoriamente al traffico un tratto di via Erasmo Gattamelata per permettere ai tecnici di rimuovere i fusti pericolanti.

La polemica politica e le previsioni per le prossime ore

Il ritorno dei crolli seriali legati al vento ha immediatamente riacceso il dibattito politico sulla manutenzione del patrimonio arboreo della Capitale. Sul caso è intervenuto duramente il consigliere capitolino di Forza Italia, Francesco Carpano:

«L’attuale sistema centralizzato di gestione del verde pubblico si dimostra ancora una volta del tutto inadeguato a fronteggiare i cambiamenti climatici. È necessario procedere senza indugio a una decentralizzazione delle competenze, trasferendo risorse e poteri decisionali direttamente ai singoli Municipi, che conoscono le urgenze del territorio».

Il quadro meteorologico, intanto, resterà instabile. Secondo gli esperti, la combinazione tra le temperature elevate al suolo e le correnti fresche in quota potrebbe favorire nuovi rovesci e colpi di vento improvvisi anche nella giornata di martedì, in particolare durante le ore centrali.

Per un ritorno alla stabilità assoluta e al caldo estivo senza scossoni bisognerà attendere la giornata di mercoledì.

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