Roma, cancellato un altro “incrocio killer”: sicurezza e nuove strisce sulla Casilina per il Piano Black Point

Un punto critico in meno sulla mappa dell’incidentalità della Capitale. Si sono conclusi nel territorio del Municipio VI i lavori per la messa in sicurezza del pericoloso incrocio pedonale tra via Casilina e via di Casale del Torraccio.

L’opera rientra nel programma strategico del “Piano Black Point”, promosso da Roma Capitale e messo a terra operativamente da Roma Servizi per la Mobilità per azzerare i rischi sulle intersezioni cittadine più a rischio sinistri.

La zona interessata dal restyling si trova in un contesto ad alta intensità abitativa e commerciale, snodo nevralgico per la presenza della vicina fermata “Torrenova” della Metro C (a circa 300 metri) e delle fermate del trasporto pubblico locale posizionate subito dopo l’attraversamento.

Meno velocità e più tutele: gli interventi nel dettaglio

L’opera di riprogettazione dell’area si è concentrata sulla drastica riduzione della velocità delle vetture in transito e sull’abbattimento del rischio d’investimento dei passanti tramite la rimodulazione degli spazi stradali:

Restringimento carreggiata: Riprogettati i flussi per costringere i veicoli a moderare la velocità in prossimità dell’incrocio;

Zero barriere architettoniche: Adeguati i marciapiedi e inseriti i percorsi tattili LSS per la fruizione e l’orientamento delle persone ipovedenti;

Segnaletica potenziata: Installati nuovi cartelli verticali e tracciata la segnaletica orizzontale ad alta visibilità.

Patanè: “Attraversamento in due tempi e luce dedicata per la notte”

A fare il punto sul cantiere appena chiuso e sulla strategia d’insieme del Campidoglio è l’Assessore alla Mobilità di Roma Capitale:

«Abbiamo realizzato le isole salvagente al centro della carreggiata, così l’attraversamento si fa in due tempi, al riparo. Abbiamo installato segnali luminosi lampeggianti a energia solare e una nuova illuminazione dedicata, perché quelle strisce si vedano anche di notte.

Abbiamo rifatto l’asfalto, ridisegnato la segnaletica e posato i percorsi tattili sui marciapiedi, per le persone ipovedenti. A Roma pedoni e ciclisti sono più esposti che in molte altre città italiane ed europee. Il lavoro sui black point continua, strada per strada.» Eugenio Patanè, Assessore alla Mobilità di Roma Capitale.

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