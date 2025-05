Roma capitale degli anziani: Gualtieri in Aula per fare il punto su diritti, solitudine e cohousing

Il Sindaco Roberto Gualtieri è intervenuto in Aula Giulio Cesare dove la Garante dei diritti delle persone Anziane di Roma Capitale, l’avvocato Laila Perciballi, ha presentato la relazione annuale.

Il documento ha fotografato la situazione romana, che permette all’Amministrazione di fare il punto su quanto è stato fatto, ma soprattutto su quanto ancora si deve fare per migliorare e rendere più efficaci le politiche, gli interventi e le misure a favore della popolazione anziana, una componente fondamentale del tessuto sociale della città di Roma.

“Ringrazio la Garante per il lavoro che sta svolgendo assieme all’assessora Funari e agli uffici competenti per dare risposte adeguate ai bisogni di una fascia di popolazione molto importante per la nostra città – ha dichiarato il primo cittadino – Era necessario nominare un garante per le persone anziane che a Roma rappresentano quasi un quarto della popolazione, con numeri in costante aumento“.

“Non si tratta di individuare solo le fragilità ma di valorizzare anche una ricchezza sociale e umana, di garantire a questa fascia di popolazione una qualità della vita adeguata. È un’esigenza di Roma ma direi di tutto il mondo, visto quello che ci dicono i dati demografici.

Dobbiamo dare alle persone anziane la possibilità di realizzare progetti che aiutino a vivere attivamente la terza età – ha continuato il Sindaco –; abbiamo il dovere di rispondere a emergenze sociali come la solitudine e la crisi economica in modo organico, mettendo al centro la persona, perché gli anziani non vanno considerati come individui fuori dall’economia produttiva, ma portatori di interessi, di diritti, di capacità di scelta.

Vorrei ricordare che Papa Francesco ci invitava sempre a sostenere le persone anziane e con il progetto chiamato “Casa Speranza”, che non è un caso isolato e di cui abbiamo parlato durante la sua visita in Campidoglio, è partita un’azione più ampia.

Abbiamo attivato percorsi di residenzialità diversificati per le persone anziane affiancando, alle tradizionali case di riposo, nuove forme di convivenza a carattere familiare, sia ristrutturando gli immobili di proprietà, che individuando appartamenti e immobili sottratti alla criminalità organizzata“.

Cohousing e case alloggio

Gualtieri ha poi ricordato che il sistema di residenzialità su cui Roma Capitale sta lavorando vede attualmente attivi 8 cohousing e 6 case alloggio. Attraverso l’utilizzo di fondi PNNR, entro l’anno saranno aperti altri 5 cohousing e 3 case alloggio.

Sempre grazie alle risorse PNRR, è stato promosso il progetto “A Casa con Cura”, con l’obiettivo della presa in carico domiciliare degli anziani over 65 non autosufficienti e/o in condizioni di fragilità in dimissione dalle strutture ospedaliere.

Tele asssistenza e tele compagnia

Per la presa in carico dei più fragili è stato anche ampliato e potenziato il servizio di teleassistenza e di tele compagnia gestito dall’azienda Farmacap per supportare le persone anziane attraverso un servizio di telefonia sociale. L’Azienda con il Servizio di teleassistenza telefonica ha in carico 1200 persone anziane di cui 700 over 80.

Nelle farmacie Farmacap, sono state previste anche 12 giornate della salute, con il camper Farmacap per realizzare esami di controllo di routine. Inoltre, abbiamo provveduto anche alla distribuzione di integratori specifici per contrastare il fenomeno della disidratazione negli anziani e consigli utili per affrontare il caldo.

Piano caldo e centri anziani

“Ma proprio per vincere il caldo e la solitudine dei mesi estivi, come ogni anno – ha spiegato ancora il Sindaco – sono in fase di programmazione le iniziative per il Piano caldo 2025, per essere accanto alla popolazione anziana della città, soprattutto per quelle persone, che per motivi sociali, economici e di salute non hanno possibilità di allontanarsi dal caldo della città e aiutarli a vivere momenti piacevoli in compagnia, come il pranzo di Ferragosto.

Un’iniziativa sempre molto partecipata che, la scorsa estate, ha raddoppiato il numero dei partecipanti, raggiungendo 3000 persone in 22 sedi dislocate in tutto il territorio cittadino. Inoltre, lo scorso anno sono stati garantiti per gli over 70, nei mesi di luglio e agosto, circa 5000 accessi gratuiti, nelle piscine comunali all’aperto“.

Gualtieri ha concluso ricordando l’investimento di oltre 2 milioni di euro che Roma Capitale sta portando avanti sui centri anziani per ristrutturarli, renderli più accoglienti e, dove possibile, aprirne di nuovi.

Ad ascoltare la relazione annuale dell’Avvocato Perciballi anche la presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli che ha sottolineato: “Vogliamo assicurare alle persone anziane, che hanno ancora tanto da dare, una reale partecipazione alla vita della città. In questa visione si inserisce la riforma dei Centri Anziani che abbiamo portato avanti proprio in questo mandato con il nuovo regolamento approvato dall’Assemblea Capitolina.

Stiamo portando avanti anche iniziative culturali e sociali che coinvolgono direttamente i nostri anziani. Dobbiamo dunque rafforzare il nostro impegno e a investire di più, soprattutto nelle aree più periferiche della città, dove l’accesso ai luoghi di socialità è ancora oggi più difficile“.

