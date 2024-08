Roma Capitale lancia LGNet3: nuove unità mobili per assistenza a senza dimora e migranti

La Giunta di Roma Capitale ha approvato gli schemi di accordo di Cooperazione tra il Dipartimento Politiche Sociali e Salute e ASL Roma 1, ASL Roma 2 e ASL Roma 3 per l’attuazione del progetto LGNet3.

Il servizio, finanziato dal fondo asilo migrazione integrazione 2021-2027, prevede 4 unità mobili sociosanitarie, con personale specializzato, per dare un’assistenza sia sociale che sanitaria ai senza dimora, migranti e minori non comunitari.

“Novità di questa terza edizione di LGNet3 – sostiene l’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari – è la collaborazione e il finanziamento previsto da Roma Capitale anche per la ASL Roma 3.

In particolare maggiore attenzione è dedicata alla salute dei minori non accompagnati, con l’acquisizione di nuovo personale delle ASL che opererà in sinergia con i servizi della sala operativa sociale sia nei luoghi di vita dei minori che presso gli ambulatori dedicati.

Il progetto LGNet 3 esce dalla fase di sperimentazione e assume un ruolo fondamentale nella promozione di servizi sociosanitari per un target di popolazione che spesso non riesce ad accedere al servizio sanitario pubblico.

Ogni presidio sarà gestito da un equipe multidisciplinare per un servizio sociosanitario che possa prendersi cura di chi viene intercettato e accolto nella nostra città in un ottica integrata.

Il progetto, inserito in una rete di Comuni nazionale, sarà attivo fino al 16 gennaio 2027 e prevede anche altre azioni dedicate alla formazione e al lavoro e ai processi di inclusione”.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙