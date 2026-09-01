Roma-Civitavecchia, più treni la sera e corse notturne: la richiesta arriva alla Camera

Il potenziamento delle frequenze ferroviarie nelle ore serali e la creazione di collegamenti notturni stabili tra Roma e la sua provincia arrivano all’attenzione del Parlamento, aprendo un nuovo capitolo di confronto istituzionale.

La risposta formale del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a un’interrogazione promossa dal Partito Democratico ha infatti chiarito il quadro delle competenze, indicando nella Regione Lazio il soggetto deputato ad avviare la rinegoziazione dei servizi di trasporto su rotaia.

L’iniziativa parlamentare, nata da un’azione del gruppo giovanile del PD romano e presentata alla Camera dal vicepresidente della Commissione Trasporti Andrea Casu insieme ai deputati Morassut, Barbagallo, Bakkali e Ghio, puntava a sollecitare interventi concreti per la direttrice FL5 Roma-Civitavecchia e per l’intera rete pendolare regionale.

L’esigenza di un collegamento continuo tra Capitale e provincia

La proposta scaturisce dalle diffuse difficoltà incontrate quotidianamente da studenti, lavoratori e cittadini dell’area metropolitana:

Un’infrastruttura a supporto del territorio: L’obiettivo indicato dai promotori consiste nel convertire progressivamente le direttrici ferroviarie laziali in una rete di trasporto ad alta frequenza, capace di garantire la continuità degli spostamenti anche dopo il normale orario diurno.

Le criticità del servizio attuale: Le ferrovie regionali scontrano oggi una progressiva riduzione dei convogli all’avvicinarsi della sera, a fronte di una domanda di mobilità che necessita di risposte adeguate e alternative all’uso dei mezzi privati per contenere sovraffollamenti e disagi.

«Le direttrici regionali devono diventare una vera spina dorsale della mobilità metropolitana nel Lazio, garantendo collegamenti certi, capillari e sicuri anche nelle ore serali e durante la notte», evidenzia Gabriele Vernucci, responsabile mobilità dei Giovani Democratici capitolini.

Attesa per le decisioni della Regione

Con il chiarimento fornito dagli uffici del ministero, che conferma la possibilità per l’ente regionale di definire nuovi assetti d’orario previo accordo con la società di gestione dell’infrastruttura, il tema si sposta ora sul piano decisionale della Pisana.

Spetterà quindi alla Giunta presieduta da Francesco Rocca stabilire se e in che misura dare seguito alle sollecitazioni del territorio, valutando l’avvio del tavolo tecnico per l’integrazione delle corse sulla linea FL5 e sulle restanti direttrici del Lazio.

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