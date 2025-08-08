Roma da record: il turismo vale 13,3 miliardi, più di Milano, Venezia e Firenze messe insieme

Il 2024 segna un traguardo storico per il turismo nella Capitale: Roma ha generato una ricchezza pari a 13,3 miliardi di euro, un balzo impressionante rispetto agli 8,5 miliardi del 2022.

A certificarlo è una ricerca sociometrica pubblicata da Il Sole 24 Ore, che mette nero su bianco l’ascesa inarrestabile dell’Urbe come regina del turismo italiano.

«È un record di cui siamo orgogliosi e che porta benefici economici diretti e indiretti a tutti» ha commentato Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda. E i numeri parlano chiaro: Roma, da sola, supera il giro d’affari combinato delle altre grandi città d’arte italiane. Milano, Venezia e Firenze insieme si fermano infatti a 11,1 miliardi di euro.

Ma dietro le cifre ci sono le persone: oltre 100 mila lavoratori impiegati in alberghi, ristoranti, servizi e accoglienza. «Il turismo è un valore aggiunto per Roma perché genera indotto economico e sempre più posti di lavoro – ha aggiunto Onorato – Continueremo a lavorare per renderlo sostenibile, in equilibrio con la città e i residenti».

