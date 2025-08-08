Roma e Lazio, 39 nuovi dirigenti scolastici al timone delle scuole: 19 prenderanno servizio nella Capitale

L’Ufficio scolastico regionale per il Lazio ha ufficialmente immesso in ruolo 39 nuovi dirigenti scolastici, vincitori del concorso ordinario 2023, pronti a guidare altrettante scuole sparse sul territorio regionale. Di questi, 19 assumeranno il comando di istituti romani, un segnale importante per il sistema educativo locale.

Tra le nomine più attese, Carlo Scognamiglio guiderà il liceo Cavour, Marianna Barberio sarà alla guida dell’Istituto Cristoforo Colombo, mentre Paolo Bracaglia prenderà le redini del liceo Plauto. Nuovi volti anche all’Itis Armellini, al Polo liceale Alighieri Caravillani e al Federico Caffè, solo per citarne alcuni.

Non mancano i cambiamenti negli istituti comprensivi, con nomine come quella di Paola Izzo all’IC Via Tiburtina Antica e Riccardo Benini al Gigi Proietti, fino a Maria Cristina Girardi all’IC Paolo Stancanelli.

Anna Paola Sabatini, direttore generale dell’Usr Lazio, ha sottolineato come questo sia “un traguardo importante e un concreto investimento nella qualità della scuola pubblica”. Ai nuovi dirigenti, l’augurio di affrontare con entusiasmo e competenza le sfide educative che li attendono.

